Evropský den proti vloupání

MS kraj – zabezpečte si své nemovitosti

Evropský den proti vloupání připomínáme v letošním roce již podruhé. V řádném termínu 17. června 2020 se preventivní aktivity doporučující zabezpečení majetku realizovaly pouze v České republice. Z důvodu celosvětové pandemie byl totiž stanoven náhradním termínem 21. říjen jako den, kdy se připomíná zabezpečení obydlí a objektů napříč celou Evropou. K ostatním evropským státům se s preventivními aktivitami připojujeme proto i nyní v říjnových dnech, kdy upozorňujeme zejména na důležitost zazimování a zabezpečení rekreačních objektů #StopDomesticBurglaries, #EUFocusDay.

Cílem projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který je realizován preventisty moravskoslezského kraje již od roku 2018, je oslovovat co možná nejširší veřejnost a informovat o možnostech co nejefektivnějšího zabezpečení svých nemovitostní. https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

Nezapomínejte rovněž na své chaty! Léto 2020 bylo pro mnohé z nás delším než obvykle. Bylo výjimečné tím, že v souvislosti s nepříjemnými okolnostmi kolem Covidu-19 které nás postihly, většina Čechů trávila dovolenou s rodinou na svých chatách, chalupách a zahrádkářských koloniích. Pomaličku nastává období, kdy jsou letní teplé dny nenávratně pryč, ze svých zahrádek sklízíme poslední úrodu a chystáme se naše letní sídla, chaloupky a chatky zazimovat. Abychom se zase za rok na tyto místa vrátili a našli je ve stavu, v jakém jsme je opouštěli, je vhodné myslet na jejich zabezpečení. Musíme počítat s tím, že se ke svým zazimovaným příbytkům vrátíme až po několika měsících a je potřeba udělat vše proto, abychom se nestali oběťmi nenechavců, kteří se budou pokoušet do nemovitostí vloupat.

Dle statistických údajů došlo v tomto roce do konce měsíce června na území Moravskoslezského kraje k 102 případům vloupání do bytů, 36 případům vloupání do víkendových chat a 113 případům vloupání do rodinných domů. https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx

Uvažujte jako zloděj. Nejčastější způsoby vloupání bývají skrze okna a dveře. Vybavte je technicky tak, abyste pachateli znemožnili vniknout dovnitř. (mříže do balkónů v suterénu, venkovní žaluzie, bezpečnostní dveře, horní zámek dveří, řetízek apod.) Pachatel si většinou vyčká na dobu, kdy nejste doma. Zamykejte před opuštěním své domovy kvalitními a atestovanými zámky, při delší nepřítomnosti zvažte instalaci kamerového zařízení. Svou chalupu napojte na pult centralizované ochrany, kterou nabízí mnohé bezpečnostní agentury. Poproste rodinné členy o občasnou kontrolu Vašich domácnosti a příbytků. Vybírejte poštu, protože i přeplněná schránka může být v době Vaši nepřítomnosti impulzem pro zloděje. Pojistěte si svou nemovitost proti vloupání.

Veškeré rady jak správně postupovat při ochraně svých majetků nebo informace o možnostech technického zabezpečení, můžete nalézt na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je dostupná v App Store i v Gogle Play. Další rady naleznete také na stránkách: www.stopvloupani.cz

Odkaz na videospot: https://www.youtube.com/watch?v=9zrKBfu_-3I

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

nprap. Lucie Galiová

vrchní inspektor oddělení prevence

17. října 2020

