Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Evropský den proti vloupání

KLADENSKO – Zabezpečte se a nedávejte šanci zlodějům.

Čtvrtým rokem si již připomínáme důležitost zabezpečení obydlí v rámci Evropského dne proti vloupání.

Policisté Územního odboru Kladno se do této preventivně bezpečnostní akce zapojili jako každým rokem. V průběhu dne 16. června 2022 policisté obvodního oddělení Slaný a oddělení tisku a prevence Kladno nejprve krátce po polední předávali občanům preventivní letáky se zaměřením a radami na zabezpečení obydlí před vloupáním, a to ve Slaném, V Ráji. Dále vyvěsili plakáty s preventivní tématikou do vchodů bytových domů a vhozením letáků s několika radami do schránek i u rodinných domů. S přítomnými občany diskutovali o zabezpečení jejich bydliště a upozorňovali je na různé situace, jak se vyvarovat před vloupáním, a to především v přicházejícím letním čase a v době před odjezdy na dovolené. Policisté prošli i ulice, kde se nachází především zástavba rodinných domů, aby i majitele těchto nemovitostí upozornili na vloupání do domů. V podvečerních hodinách informovali občany a předávali jim upozornění na letácích v slánské části Pod Horou.

Slánští občané tuto preventivní akci vítali a policejní hlídkovou činnost v jejich místě bydliště velmi kladně hodnotili.

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, protože velké množství lidí v době volna odjíždí na dovolenou. Jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu. Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Toto pravidlo platí, i když opouštíme domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Již čtvrtým rokem si připomínáme důležitost zabezpečení obydlí v rámci Evropského dne proti vloupání, který letos připadne na 15. června. Celou Evropou rezonují dva slogany, které v rámci preventivní kampaně vznikly: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí.“ a „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra.“. K této příležitosti bude po celé republice, Středočeský kraj nevyjímaje, v červnu a začátkem července probíhat osvětová činnost na téma zabezpečení obydlí, a to v podobě preventivních akcí, přednášek nebo kontrol rekreačních oblastí.

Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a fotoaparáty).

Podle statistik nejčastěji pachatelé dovnitř objektů vynikají okny a poté hlavními dveřmi. Lze je ale zabezpečit pomocí mechanických zábranných prostředků, např. bezpečností uzamykací systémy (odolné proti vrtání, násilnému vylomení cylindrické vložky), bezpečnostní kování, bezpečnostní dveře a zárubně (zabrání vyražení dveří), přídavné závory na dveře, okenice či mříže, bezpečnostní fólie (zamezí prohození předmětů, zpomalují dokonce i šíření požáru), bezpečnostní skla. Jde vlastně o prostředky, které ztěžují vniknutí do obydlí. Dále je možné použít technickou ochranu, reprezentují ji elektronická zařízení, kamerové monitorovací systémy, lokální signalizace akustická či optická, detektory pohybu, systémy s dálkovou signalizací neboli telefonní hlásiče. Překonání běžných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, u bezpečnostních neuzamčených dveří se čas pohybuje kolem 15 sekund. Přes mikro ventilaci oken se pachatel do bytu či domu dostane přibližně za jednu minutu. Zabezpečení obydlí zamykáním je návyk, který je třeba si osvojit a zautomatizovat.

Máme několik typů zlodějů. Jedni si vybírají příhodné okolnosti jako je neuzamčený či nedostatečně zabezpečený dům. Zkušenější zloději si již objekt tipují důkladněji. Obhlížejí terén, počty nájemníků, rozdílnost zabezpečení. U organizovaných skupin, mnohdy na objednávku, je jejich důkladná příprava naprostou samozřejmostí. Vytipují nejen obydlí, ale i jeho vybavenost a cennosti v něm.

Častým jevem jsou i vykradené domy v noci, zejména v letních měsících, kdy zloděj vleze do domu otevřeným oknem, prohledá přízemí, odkud odcizí cennosti. Majitelé domu přitom bezstarostně spí v patře.

Kromě samotných domů a bytů je třeba chránit i přilehlé objekty, jako jsou garáže, kůlny, sklepy, sklepní kóje apod. Policie se však bohužel setkává s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí a jízdní kola, tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík může dokonce pachateli umožnit snazší vstup do domu. Ze zkušeností policisté vědí, že zloději jsou často motorizovaní, zajíždějí přímo k obydlím a hřeší na nevšímavost lidí. Pomoci mohou všichni, kteří neznámé auto zaregistrují a dokáží případně na potencionální pachatele policii upozornit. Nutné je proto i kvalitní osvětlení a přehledné prostranství před objektem pro lepší viditelnost.

Pro případ vloupání je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si výrobní čísla elektronických přístrojů.

Pokud k vloupání došlo, neprodleně tuto skutečnost oznamte policistům PČR, protože čím dříve se policisté o vloupání dozvědí, tím je větší šance, že bude pachatel vypátrán a dopaden. V opačném případě je zde velká pravděpodobnost, že stopy, které pachatel na místě zanechal, budou z velké části znehodnoceny nebo nebude možné je vůbec vyhledat a zajistit. Při podezření z vykradení nevstupujte do obydlí a už vůbec po zlodějích neuklízejte.

Na co nezapomenout před odjezdem:

Informaci o tom, že na delší dobu odjíždíte, sdělte pouze okruhu důvěryhodných osob a poučte o tom i své děti. V minulosti bylo několik případů, kdy zloději vykradli byt či dům na základě informace, kterou prezentovalo dítě před svými kamarády.

Zvažte, zda je nutné informaci o vašem odjezdu prezentovat na sociálních sítích. Rozhodně nedoporučujeme umísťovat na tyto sítě aktuální informace a fotografie z právě probíhající dovolené. V posledních letech si zloději často tipují vhodné objekty k vloupání, právě v prostředí sociálních sítí.

Najděte si zodpovědnou osobu, která bude v době Vaší nepřítomnosti docházet zalévat květiny, zkontrolovat byt, ale hlavně vybírat poštovní schránku. Plná schránka je prvním signálem o dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu.

Pokud máte v bytě cenné věci, je dobré je odvést k známým, případně uložit v bance. Po dobu Vaší nepřítomnosti můžete byt nechat zabezpečit elektronicky - napojením na pult centralizované ochrana některé bezpečnostní agentury. Je nutné dobře vybírat a připravit vše dopředu. O tuto službu je stále větší zájem a je zřejmé, že za pocit bezpečí si lidé rádi připlatí.

Pokud si chcete byt zabezpečit sami, mechanickými či elektronickými prostředky, zde je výstup z policejních statistik: nejčastěji do bytu pachatelé vnikají dveřmi, dalším častým způsobem je vniknutí oknem a dále přes balkon. V posledních letech zloději vnikají i do vyšších pater, kam se většinou spouští ze střechy.

Rozhodně nedoporučujeme zatahovat žaluzie či závěsy. Naopak můžete využít techniku a vytvořit iluzi, že jste stále doma. Časově programovatelné zásuvky ve stanovený čas rozsvítí lampičku nebo zapnou rádio.

Před samotným odjezdem doporučujeme uzavřít hlavní přívod vody, dále také odpojit nevyužívané spotřebiče od elektřiny.

Více na: https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2022-nenechte-se-prekvapit.aspx

Další informace k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je zdarma ke stažení, nebo na webových stránkách projektu.

nprap. Jana Šteinerová

17. června 2022

vytisknout e-mailem