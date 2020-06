Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Evropský den proti vloupání 2020

KRAJ - Poradíme vám, jak zabezpečit své domovy

Vloupání do bytů, domků či rekreačních objektů je stálým tématem policejních evidencí po celé republice, respektive po celé Evropě. A i když situace okolo koronavirové krize pachatelům krádeží vloupáním příliš nenahrávala, neboť volný pohyb osob byl omezen, přesto policisté v Královéhradeckém kraji řešili od počátku roku do současnosti již desítky případů. Právě proto si Policie ČR i letos připomíná Evropský den proti vloupání, který letos připadá na středu 17. června, a připojuje ke kampani, která jej bude provázet až do konce června.

Kampaň v sobě, kromě dalších aktivit, zahrnuje rady a tipy, jak si zabezpečit majetek a nedávat zbytečnou šanci zlodějům. Novinkou letošního roku bude další rozšíření mobilní aplikace „Zabezpečte se“ dostupné v App Store i v Google Play. Stávající aplikace s nabídkou návodů i ověřených kontaktů na dodavatele různých typů kvalitního zabezpečení majetku se v roce 2020 rozšíří o informace k elektronickému zabezpečení majetku. Další cenné rady nabízíme také na webových stránkách www.stopvloupani.cz.

V Královéhradeckém kraji jsme kampaň odstartovali ve středu 17. 6. 2020 na Jičínsku, kdy se mohli návštěvníci knihovny v Nové Pace setkat s policejním preventistou, který tam o možnostech zabezpečení svých domovů v době od 10 do 11 hodin besedoval se seniory, a od 11. hodiny pak ve stejných prostorách na toto ožehavé téma hovořil s širokou veřejností. Na jakých dalších místech se budete moci setkat a a poradit se s policejními odborníky si přečtěte na https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-roku-2020.aspx.

Prevenci krádeží vloupáním se samozřejmě budeme věnovat i v nacházejících prázdninových měsících. Se zvýšeným počtem hlídek se budete moci i v chatových oblastech a na oblíbených rekreačních místech, jako jsou Adršpašsko-teplické skály, Prachovské skály, Orlické hory či Krkonoše. Ovšem pamatujte, že při ochraně vašeho majetku byste neměli čekat na někoho z vnějšku, ale měli byste vždy začít sami u sebe. Co všechno pro zabezpečení vašich domovů uděláte, už je jen na vás.

por. Mgr. Eva Prachařová

17. 6. 2020

