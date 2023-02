Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Evropský den obětí trestných činů 2023

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ – Pozvánka ke kulatému stolu, kde se sejdou zástupci pomáhajících organizací se státními institucemi

Ve středu 22. 2. 2023 od 10.00 do 11.30 hodin zveme širší odbornou i laickou veřejnost a zástupce médií do sídla Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, do sálu Karla Poláčka na besedu u kulatého stolu k problematice obětí trestných činů, konanou v rámci Evropského dne obětí trestných činů​, na níž budeme diskutovat o práci s obětmi trestných činů a péči o ně v jednotlivých státních i nestátních organizacích. K odborníkům z řad Policie ČR a Probační a mediační služby ČR se připojí další diskutující, navzájem představí dostupné služby pro oběti trestných činů, společně budou hodnotit stávající systém péče, budou diskutovat o stávajícím systému a hledat případná zlepšení.

Nad besedou převzal záštitu krajský hejtman Královéhradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, brig.gen.v.v.

Policisté například představí své speciální výslechové místnosti pro dětské oběti, svědky a zvlášť zranitelné oběti, využívané při vyšetřování k minimalizování další viktimizace, policejní psychologové seznámí se systémem krizové intervence, který v rámci policie, ale i dalších složek IZS, funguje již více, než 10 let. Své aktivity v péči o oběti samozřejmě přednesou i pracovníci probační a mediační služby a další pozvaní hosté. Pozvání ke kulatému stolu například přijali úředníci z krajského úřadu, oddělení sociální práce, prevence a registrace soc. služeb, pracovníci z Intervenčního centra a Poradny pro lidi v tísni z Oblastní charity Hradec Králové, pracovníci Občanské poradny z Občanského poradenského střediska, pracovníci z organizace Nomia, poradny pro oběti násilí a Dětského krizového centra.

Cíl setkání:

představit subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů v regionu

sdílet zkušenosti a dobrou praxi

definovat a určit případné problémy a nedostatky

navrhnout možná řešení definovaných problémů, vedoucí ke zlepšení stávajícícho systému péče o oběti trestných činů

Podrobnosti a program setkání najdete v přiložené pozvánce, všechny zájemce srdečně zveme.

kpt. Mgr. Eva Prachařová

20. 2. 2023 v 8.30 hodin

