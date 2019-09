Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Elektronika zmizela

RYCHNOVSKO – Nezvaný host na ubytovně.

Neznámý pachatel dne 26. září 2019 v dopoledních hodinách vnikl do ubytovny v Solnici, kde následně odcizil konzoli Xbox 360, 10 her a notebook značky Toshiba.



Na místo přivolaní policisté zjistili, že se to stalo nejspíše tak, že pachatel rozbil dvojitou skleněnou výplň okna v přízemí ubytovny a otevřeným oknem vnikl dovnitř.

Policisté provedli nezbytné procesní úkony, jejichž součástí je vyhodnocení získaných důkazních materiálů. Zároveň žádají případné svědky události, aby své poznatky sdělili na nejbližší služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.

Svým jednáním pachatel způsobil škodu 3 500 korun na odcizených věcech a zároveň 3000 korun na poškozené výplni okna.

Případ jsme kvalifikovali a dále šetříme jako přečin porušování domovní svobody a krádež s trestní sazbou odnětí svobody až na 3 roky.



por. Mgr. Lucie Konečná

27.9.2019, 13:00 hod

vytisknout e-mailem