Elektro kola z pohledu zákona

Jak jezdit, abyste byli v provozu v bezpečí.

Po dlouhé zimě opět na silnicích vídáme zvýšený počet kol s elektrickým pohonem. Často cyklisté nemají přesné informace o tom, jak na elektrická kola pohlíží zákon. Elektrické kolo se řídí stejnými pravidly jako jízdní kolo, maximální výkon je stanovený na 250W a maximální rychlost na 25 km/h, pokud je motor aktivován šlapáním. Pro nástup je potřeba šlapat. Cyklista na elektro kole je ze zákona řidičem nemotorového vozidla a proto třeba nesmí pít alkohol, stejně jako řidiči aut.

Pozor, i elektro kolo musí mít povinnou výbavu, stejně jako klasické jízdní kolo. Chybět mu nesmí přední odrazka bílé barvy, zadní červená odrazka, na pedálech a v paprscích obou kol odrazky oranžové. Cyklistům doporučujeme si před jízdou zkontrolovat, že fungují dvě na sobě nezávislé brzdy a že řídítka nemají ostré hrany, ty by při nehodě mohly způsobit vážný úraz. Za snížené viditelnosti by mělo být kolo vybavené předním světlem bílé barvy a zadním světlem červené barvy. Přilba je povinná do 18 let, ale doporučujeme ji mít vždy, bez ohledu na věk – zranění hlavy jsou vůbec nejvážnějšími následky nehod cyklistů, kteří se na silnice vydali bez helmy. Příkladem může být včerejší nehoda mladého cyklisty bez přilby, kterému v centru Brna podjelo kolo, a udeřil se hlavou o plot. Kromě léčby zranění na hlavě bude mít jeho jízda ještě dohru na policejní služebně, protože kolo řídil po požití marihuany. Nehod cyklistů jsme od začátku roku řešili už pětadvacet.

A kde jezdit tak, abyste byli v provozu v bezpečí? Když vidíte vyznačený cyklopruh nebo vedle silnice stezku pro cyklisty, musíte je využít. Je to nejenom v souladu se zákonem, ale hlavně bezpečnější pro vás.

A ještě na jednu věc si dávejte pozor – cyklista ani jezdec na koloběžce nemá přednost na přechodu pro chodce. Právo přednosti má jen tehdy, když z kola či koloběžky sesedne a vede vedle sebe.

mjr. Petra Ledabylová, 3. 5. 2024

