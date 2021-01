Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Elektro kola skončilo v náhonu řeky

BEROUNSKO – Pachatel úmyslně poškodil elektro kolo.

Policisté obvodního oddělení Beroun nyní prošetřují případ poškozeného elektro kola v Berouně, který byl oznámen na policejní služebnu dne 4. ledna 2021.

Dosud neznámý pachatel v pondělí 4. ledna 2021 v průběhu dne v čase od 10.00 do 14.30 hodin se zmocnil v Berouně v ulici Na Příkopě elektro kola značky Nextbike, které úmyslně poškodil, a to hozením přes zídku do náhonu řeky Berounky v prostoru proti místním pekárnám. Následkem tohoto jednání došlo u elektro kola k poškození předního a zadního světla, drátěného výpletu obou kol, sedla, předního a zadního blatníku, košíku a elektroniky. Celkem vzniklá škoda poškozením byla předběžně vyčíslena na částku 13 000,-Kč.

Policisté po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

6. ledna 2021

