Elektokolo nechal v okně

MOSTECKO - Lapka byl přistižen při krádeži kola, z místa utekl; Z garáže vzal Litvínovan nářadí.

Mostečtí kriminalisté objasnili případ pokusu krádeže jízdního kola a alkoholu. Podle nich má toto na svědomí 25letý muž z Litoměřicka. Ten měl minulý měsíc v ranních hodinách vniknout do budovy jedné školy ve starší zástavbě města Mostu. Dovnitř se měl dostat poté, co rozbil okno a posléze se pohyboval ve vnitřních prostorách objektu. Prohledával místnosti, u kterých ve čtyřech případech zcela poškodil vnitřní dveře, nahlížel do dílny a kanceláří a v jedné z nich mu do oka padlo odložené elektrokolo v hodnotě 8 tisíc korun. To si připravil k odcizení a objekt hodlal opustit opět přes okno. Stačil zpola vyndat kolo z okna, když ho na místě přistihl zaměstnanec areálu. Lapka na nic nečekal a z místa utekl. Nekradl poprvé, v minulosti byl již za trestný čin potrestán a z vězení se vrátil předloni. Vyšetřovatel muže obvinil z přečinů krádeže vloupáním ve stádiu pokusu a poškození cizí věci. Obviněný je stíhán na svobodě a za tento skutek mu hrozí v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody. Poškozené organizaci zanechal hmotnou škodu ve výši 14 tisíc korun.

O pár dnů později v Mostě zamířil do jedné prodejny, kde si vzal z regálu čtyři lahve rumu. Ty však nehodlal zaplatit a s lupem z prodejny utekl. Jednu flašku údajně vypil, zbývající tři prodal náhodné osobě. Tuto krádež řešili mostečtí policisté ve zkráceném přípravném řízení.

Nenechavec kradl v garáži u rodinného domu

Až tříletý trest odnětí svobody může očekávat v případě odsouzení 45letý muž z Litvínova. Podle kriminalistů mostecké policie, kteří na objasnění případu pracovali, měl muž v Litvínově vniknout ve večerních hodinách na pozemek rodinného domu. Tam měl následně rozbít okno u garáže, do které vnikl. Z ní měl obviněný odcizit různé nářadí v celkové hodnotě 12 500 korun. Odcizené nářadí nebylo zajištěno. Kriminalisté po něm pátrali i v zastavárnách. Vyšetřovatel Litvínovana obvinil z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Obviněný je stíhán na svobodě. Za obdobné jednání byl již odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody.

Most 11. května 2021

nprap. Ludmila Světláková

