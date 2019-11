Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dynamika, akce a nebezpečí

MĚLNICKO– Nový kalendář policistů a strážníků

Nový kalendář s názvem „Bezpečný Mělník“, který poukazuje především na spolupráci městské policie a Policie ČR v Mělníku bude veřejnosti slavnostně představen v pondělí 2. prosince 2019 od 16 hodin v Regionálním muzeu Mělník.

Návštěvníci uvidí snímky záchranářů, ze kterých doslova mrazí a přelétnout pohledem celou fotografii zabere poměrně dlouho času. Každá fotka totiž přináší vlastní unikátní příběh. Jako kdyby šlo o seriál na pokračování, který díky tomuto kalendáři bude trvat po celý příští rok.

„Bezpečný Mělník“

To je heslo, které svedlo dohromady mělnické strážníky, policisty a jednoho fotografa. Tomáš Lorenz na svých snímcích zachytil neuvěřitelnou podporu, vzájemnou pomoc a spolupráci Městské policie Mělník a Policie ČR. Vznikl tak unikátní projekt, který bude sloužit pro dobrou věc - dynamický fotokalendář pro rok 2020.

Tři tvůrci, třináct fotografií, jeden úspěch

Tři tvůrci na třinácti fotografiích pracovali téměř rok a k jeho realizaci přispěli nejen strážníci a policisté z Mělníka, ale i spoustu komparzistů, město Mělník, sportovci, podnikatelé a mnoho dalších. Petr Limprecht jako jeden z tvůrců a vedoucí dopravně - preventivní skupiny Městské policie Mělník vysvětlil, že prvním impulzem k tomu, aby vznikl právě takový kalendář, byl rozhovor s kamarádem a fotografem Tomášem Lorenzem. „Tomáš se mi jednou svěřil, že ho velmi lákají ozbrojené složky, a že by je rád zachytil na svých snímcích,“ uvádí Petr Limprecht z městské policie.

Tomáš Svoboda, který patří ke složce Policie ČR se s Petrem Limprechtem zná pracovně už několik let. Podle jeho slov se oba vždy doplňovali a kryli si záda právě proto, aby byl Mělník bezpečnějším městem. „Petr to myslí s každým jen dobře. Je to prostě ochránce na správném místě. Je silným pilířem nejen pro kolegy v práci, ale i pro všechny lidi ve svém okolí,“ tvrdí kapitán Svoboda, vrchní komisař kanceláře vedoucího Územního odboru Nymburk, který mělnické policii věnoval necelých 11 let života.

Snem fotografa Tomáše Lorenze bylo nafotit akční kalendář, který bude sloužit pro dobrou věc. „Díky skvělé spolupráci městské a státní policie v Mělníku se tak stalo. A já jim za to teď mohu jen poděkovat,“ dodává Tomáš Lorenz.

Vernisáž a výstava snímků ze zákulisí

Slavnostní představení kalendáře a zároveň vernisáž výstavy zachycující nejen vlastní fotografie kalendáře, ale i snímky ze zákulisí, začne v mělnickém muzeu v pondělí 2. prosince od 16 hodin. Celá výstava potom potrvá do 8. prosince letošního roku. Kalendář bude možné zakoupit přímo při vernisáži nebo následně v kavárně Želví doupě a v mělnickém informačním centru.

Jak se na kalendář dívají ostatní umělci?

Milli Janatková, výtvarnice a zpěvačka: „Fotografie diváka vtahují do děje, přibližují práci policie i životní situace, které se mohou stát prakticky kdykoli, ačkoli si to běžně neuvědomujeme. Působí přesvědčivě a spíš než prvoplánové emoce vyvolávají otázky, jaká je profese policisty, jaké kvality policista musí mít, aby podobné situace zvládl řešit. Nutí nás přemýšlet, co můžeme dělat pro to, abychom se do podobných situací nedostali, nebo pokud ano, jak se můžeme zachovat, aby proběhly co možná nejdůstojněji pro všechny zúčastněné.“

Tereza Veselá, profesionální fotografka: „Kalendář je opravdu vydařený, z fotek vyzařují emoce a líbí se mi také jejich barevnost. Je to velmi zajímavý počin

Hana Hindráková, spisovatelka: „Skrz fotografie na mě dýchá rozmanitost, odhodlanost a vysoká náročnost povolání policisty. Každodenně se setkávají s takovými nástrahami, které si my, běžní lidé, nedovedeme ani představit. V této souvislosti mi nedá nezmínit nedávnou havárii cisterny na dálnici D1 a následné fatální selhání řidiče, který najel do zátarasu a způsobil další nehodu, u níž vážně zranil jednoho z policistů.“

Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje: „Zachycení příslušníků městské policie a Policie České republiky při jejich každodenních akcích člověka přiměje si opět uvědomit, že nejenom nám občanům pomáhají a chrání nás, ale také jsou denně v situacích, kdy ohrožují sebe na životě. Vše dělají proto, aby pomohli lidem, které neznají. Každoročně se jich mnoho u výkonu své služby zraní, někteří položí svůj život. Připravený kalendář je nejenom prezentací činnosti policistů, ale hlavně jej vnímám jako poděkování za jejich obětavou a nebezpečnou práci.“

Karel Zeman, výtvarník: „Snímky Tomáše Lorenze doslova nahánějí husí kůží. Člověk si musí myslet, že při focení šlo skutečně o život. Při pohledu na ty fotky si uvědomuji, jak nebezpečná je práce nejen policie a strážníků.“

Barbora Walterová Benešová

tisková mluvčí města Mělník

por. Mgr. Markéta Johnová

19.11.2019

