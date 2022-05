Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Dvůr Metel navštívil nezvaný host

J.Hradec – Šel nejen po nářadí, škoda činí přes 101 000 korun.

Jindřichohradečtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže, který v časovém rozmezí od července 2021 do 21. května 2022 v Nítovicích poblíž Kardašovy Řečice, v garáži náležející k Dvoru Metel, překonal zámek na svařených kovových mřížích vedoucích do dílny s nářadím. Zde odcizil křovinořezy, motorové pily, úhlové brusky a další pracovní nářadí včetně Gola sady. Dále vnikl opět za užití násilí do vedlejší dílny s kotlem, kde odcizil černo žluté horské kolo. Celkem tak dosud neznámý pachatel svým jednáním způsobil škodu v celkové výši nejméně 101 000 korun.

Občané, pokud jste viděli pachatele při činu nebo znáte jeho totožnost, sdělte své poznatky jindřichohradeckým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme.

26. května 2022

