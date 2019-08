Dvousetmilionové krácení daní

Kriminalisté brněnské expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) uzavřeli vyšetřování případu rozsáhlého krácení daní. V těchto dnech navrhli státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na 4 obviněné osoby.

V dané věci se jedná o obchodování s pohonnými hmotami, které byly od roku 2012 nakupovány několika obchodními společnosti v jiném členském státu Evropské unie a následně prodávány na území České republiky. Finanční částky, inkasované za prodej pohonných hmot, však dle našich závěrů nemohly postačovat k úhradě kupní ceny, spotřební daně a daně z přidané hodnoty. Kriminalisté NCOZ došli k závěru, že od počátku obchodů zde byl úmysl krátit daň z přidané hodnoty, která nebyla odvedena. Celková škoda na neodvedené DPH byla vyčíslena na cca 209 milionů korun.



Prováděním finančních transakcí přes bankovní účty několika obchodních společností mělo docházet k znesnadnění zjištění původu peněžních prostředků, které pocházely z daňové trestné činnosti. Kriminalisté došli k závěru, že tímto způsobem došlo k zastření cca 70 milionů korun, které měly být vybrány a použity pro osobní potřebu.



Tři muži jsou stíháni pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku). Jeden z těchto obviněných je dále stíhán pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti (dle § 216 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. b, odst. 4 písm. b, c trestního zákoníku). V dané věci je ještě obviněna jedna žena a to z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (dle § 216 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. b, odst. 4 písm. b, c trestního zákoníku).



Trestní stínání všech osob je vedeno na svobodě. Spisový materiál byl již předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze s návrhem, aby na všechny obviněné osoby podal obžalobu.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

30. srpna 2019

