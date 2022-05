Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Dvojnásobný pokus vraždy a nebezpečné vyhrožování

KRAJ/JIČÍNSKO – Pětapadesátiletý muž měl napadnout manželku a syna.

AKTUALIZACE: Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje krátce po 14. hodině obvinili 55letého muže ze zvlášť závažného zločinu vražda ukončeného ve stádiu pokusu a přečinu nebezpečného vyhrožování. Obviněný muž i nadále zůstává v režimu zadržení.

30.5.2022, 15:20

30.5.2022, 15:20

Královéhradečtí kriminalisté prověřují veškeré okolnosti týkající se pokusu dvojnásobné vraždy ze včerejšího odpoledne z Jičínska. Dosud zjištěné informace nasvědčují tomu, že měl pětapadesátiletý muž napadnout bodnořezným nástrojem svého dvaadvacetiletého syna a osmačtyřicetiletou manželku.

pokus dvojnásobné vraždy.jpgV neděli 29. května krátce před 16. hodinou jsme byli na základě oznámení o napadení dvou osob přivoláni do jednoho z rodinných domů na Jičínsku. Policisté neprodleně zajistili místo činu a začali zjišťovat a vyhodnocovat prvotní informace. Na jejich základě byl na místo vyslán výjezd kriminalistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který si věc převzal. Nyní je možné sdělit, že policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ukončeného ve stádiu pokusu a pokračujícího přečinu nebezpečného vyhrožování, kterého se měl dopustit podezřelý muž, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo trest výjimečný.

Dle dosavadních informací se mělo jednat o dlouhodobé spory v rodině, kdy měl tento pětapadesátiletý muž svým příbuzným opakovaně vyhrožovat a vzbudit v nich obavu o jejich život. Spory měly vyvrcholit samotným útokem na manželku. Syn ve snaze ochránit svoji matku se měl pokusit svého otce fyzicky zastavit, následkem čehož mělo dojít k další potyčce, při které se měl podezřelý zranit.

Žena byla ve vážném stavu transportována letecky do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podezřelý muž ihned po incidentu z místa činu odjel. Policisté však muže do hodiny vypátrali a se zraněním eskortovali do nemocnice na vyšetření.

Vzhledem k tomu, že je vyšetřování na samotném počátku, není možné v tuto chvíli sdělit více informací.

30.5.2022, 11:25

30.5.2022, 11:25

