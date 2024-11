Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvojici podvodníků odhalili jihomoravští kriminalisté

KRAJ: Stovky poškozených přišly o peníze. /VIDEO/

Jihomoravští specialisté na kybernetickou kriminalitu rozkryli rozsáhlý případ rozesílání podvodných sms. Provedeným prověřováním bylo zjištěno, že dva podezřelí nakupovali ve velkém SIM karty, které následně používali k rozesílání phishingových odkazů formou SMS zprávy. Ty vypadaly jako zprávy od různých státních institucí či bank, ale i méně uvěřitelně jako možnost úhrady za pokuty se 40% slevou. Jejich adresáti tak byli uvedeni v omyl a po kliknutí na odkaz přesměrování na jednotlivé podvodné internetové stránky, které napodobovaly přihlášení do identity občana pomocí bankovní identity. Tam zadali údaje do svého internetového bankovnictví a na to podvodníci čekali. S takto podvodně získanými údaji obratem podezřelí z různých míst po Praze prováděli prostřednictvím internetu přihlašování do internetového bankovnictví a převáděli finanční prostředky na jiné účty. Z těch pak najatí podvodníci (tzv. bílí koně) prostřednictvím platebních karet získávali přes bankomaty peníze. Rovněž si z účtů poškozených přes e-shopy objednávali zboží. Nejčastěji šlo o telefony a další elektroniku. Tu pak najaté osoby vyzvedávaly z výdejních boxů. Peníze z účtů poškozených posloužily také k dobíjení předplacených karet, ze kterých byly zasílány další sms.

Podezřelé zadrželi policisté ze speciální pořádkové jednotky právě v době, kdy probíhalo rozesílání podvodných zpráv. V rámci domovních prohlídek byly následně zajištěny 3 ks tzv. SIM poolů (zařízení sloužící k hromadnému rozesílání SMS), asi 1500 SIM karet, bezmála 1 milion korun v hotovosti, desítky mobilních telefonů, několik kusů výpočetní techniky a další věci související s trestnou činností. Z dosud vyhodnocených stop a v souvislosti s již dříve zjištěnými skutečnostmi předpokládáme, že celková škoda bude v desítkách miliónů korun a celkový počet poškozených odhadujeme v řádu nižších tisíců.

Případ řešíme jako podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeden z obviněných je stíhán vazebně, druhý na svobodě. V případě prokázání viny mohu od soudu odejít s až dvanáctiletým trestem odnětí svobody.

mjr. Pavel Šváb, 28. listopadu 2024.

