Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dvojici „lapků“ zadrželi frýdlantští policisté

Frýdecko-Místecko - nyní jim hrozí pobyt za mřížemi

Policisté z obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí v minulém týdnu zadrželi dvojici z Ostravy, která se v jejich „revíru“ měla dopustit několika krádeží peněženek i s platebními kartami.

Dvacetiletý muž a pětadvacetiletá žena si v polovině září vyrazili vlakem na výlet z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí. Při procházce městem je zaujalo sportovní středisko, do kterého se šli podívat, ne však za účelem sportu. Tam pak měla žena využít nepozornosti poškozeného, který se v té době věnoval sportovní aktivitě, a vzít jeho odložený batoh. Z toho měla vytáhnout peněženku a po krátké chvíli batoh zase vrátila zpět na místo. Poškozený tak přišel o finanční hotovost téměř dva tisíce korun, doklady i platební kartu.

O tři dny později se do městečka v podhůří Beskyd vydala dvojice znovu. Tentokrát si zašli na jídlo do jedné z místních restaurací. Žena zde měla v nestřeženém okamžiku odcizit z prostor kuchyně peněženku se třemi stovkami a dvěma platebními kartami a následně ji předat muži. Jednu z karet pak měli použít k zaplacení útraty za jídlo v dané restauraci. Poté se přemístili do dalšího restauračního zařízení, kde měli odcizenou kartu opět využít k placení za občerstvení a cigarety.

A když už se rozhodli vrátit „z výletu“ zpět do Ostravy, měli ještě na nádraží ve stojícím vlaku využít nepřítomnosti strojvedoucího a z jeho kabiny odcizit peněženku s finanční hotovostí a platební kartou. Tou si měli následně zaplatit zpáteční jízdenky.

Odjet už však nestihli, protože v té době po nich již pátrali policisté, kteří přijali oznámení o krádeži peněženky v restauraci. Hlídka dvojici odpovídající popisu možných pachatelů našla poblíž nádraží a oba zadržela. Při prohlídce byly u ženy mimo jiné nalezeny také dvě odcizené platební karty. U výslechu se podezřelí ke svým jednáním doznali.

Frýdlantští policisté oběma ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a muži navíc také z přečinu krádeže, jelikož byl v posledních třech letech za předchozí trestnou činnost potrestán. Nyní v případě odsouzení hrozí ženě až dvouletý pobyt za mřížemi, muži pak až tříletý trest odnětí svobody.

Policisté opět varují a nabádají veřejnost. Nenechávejte své věci, ať už tašky či peněženky, bez dozoru a mějte je pod neustálou kontrolou. Na sportovištích využívejte uzamykatelné skříňky. „Lapkové“ umí využít každý nestřežený okamžik a připravit vás o veškeré cennosti i doklady.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

26. září 2023

vytisknout e-mailem