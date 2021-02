Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvojice vyrazila dveře a vnikla do bytu

CHEBSKO – Muže napadli baseballovou pálkou a poté odcizili mobilní telefony.

Osmadvacetiletá žena měla na začátku října minulého roku přijít společně s dvaadvacetiletým mužem k bytu v Mariánských Lázních, který užívá čtyřicetiletý muž. Dvojice měla zakrýt kukátko na vstupních dveřích, začít se vydávat za policisty a po čtyřicetiletém muž chtít, aby dveře okamžitě otevřel. Muž ovšem otevřít odmítal a dvojice tak začala do dveří bouchat a kopat. Po chvíli měli dveře vyrazit a vniknout do bytu. Čtyřicetiletého muže měli poté udeřit baseballovou pálkou do oblasti hlavy a následně ho měl dvaadvacetiletý muž začít škrtit. Osmadvacetiletá žena pokračovala dále do bytu, kde v jedné z místností narazila na stejnou starou ženu, kterou měla začít tahat za vlasy a chtít po ní finanční prostředky. Ženě se po chvíli podařilo utéct a uzamknout se v koupelně. Osmadvacetiletá žena byt prohledala a nakonec měla odcizit tři mobilní telefony. Při odchodu měla dvojice ležícímu čtyřicetiletému muži nastříkat do obličeje pepřový sprej a z místa utéct. Svým jednáním způsobili muži zranění, se kterým musel být ošetřen v nemocnici.



Zhruba o měsíc později měl dvaadvacetiletý muž přijít v dopoledních hodinách do obchodního domu v Mariánských Lázních. Po chvíli měl z regálu vzít téměř dvacet baget a vstupními dveřmi bez zaplacení odejít.



Na konci listopadu minulého roku měl v jedné menší obci na Chebsku přistoupit k neuzamčenému vozidlu a z něj odcizit finanční hotovost a několik dalších drobností, jako například řetízek s přívěškem, vodítko či balení psích tyčinek.



Celkově měla tato dvojice způsobit škodu téměř 14 tisíc korun.



Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmadvacetileté ženy z Mariánských Lázní a dvaadvacetiletého muže z Prahy, které obvinili ze spáchání zločinu loupeže a přečinů porušování domovní svobody a přisvojení pravomoci úřadu. Muž, který již byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen, byl navíc ještě obviněn ze spáchání zločinu krádeže.



V případě prokázání viny hrozí dvojici trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

8. 2. 2021

