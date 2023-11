Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvojice vlezla do restaurace

MOSTECKO - Už bylo po zavírací době.

Hamerští policisté objasnili vloupačku do restaurace a mostecký vyšetřovatel obvinil dva spolupachatele ve věku 27 a 31 let ze spáchání trestného činu krádeže. Ti měli v brzkých ranních hodinách násilím poškodit vstupní branku a vstoupit na pozemek objektu. S použitím cyklistických řídítek překonali prosklené okno budovy a vlezli do útrob provozovny. Tam dvojice prohledala celý prostor a snažila se najít nějaké cennosti. Podle policistů nakonec odešli pouze s odcizeným alkoholem za 1600 korun. Násilným vstupem ovšem stíhaní způsobili i škodu na majetku, která je téměř 7 tisíc korun. Prověřováním oznámené vloupačky policisté nasbírali dostatek důkazního materiálu, který ukázal prstem na dva muže z Litvínova. Starší z dvojice si vyslechl v minulosti několik odsuzujících rozsudků mosteckého soudu a usnesení o stíhání si od vyšetřovatele převzal ve věznici. Tam vykonává trest pro dřívější majetkové delikty. Bude-li potrestán i v tomto případě, pobyt za mřížemi se mu může prodloužit až o další tři roky. Mladšímu hrozí pak až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

29. listopadu 2023

vytisknout e-mailem