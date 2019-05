Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvojice před policií prchala

MOST - Hlídky podezřelé muže zadržely; Drogu pěstoval i prodával; Lup skončil v kočárku.

Litvínovští policisté o víkendu v noci zadrželi dva muže, kteří se měli dle svědků vloupat v ulici Anglická do zaparkovaného transportéru. Z vozidla měli odcizit autorádio. Muži z místa činu při příjezdu policejních aut utekli mezi garáže do ulice Smetanova, kde byli nakonec vypátráni hlídkami a zadrženi. Oba se pokusili o další útěk a policisté proti nim použili donucovací prostředky. Už v minulosti byli za majetkové delikty odsouzeni. Policisté 28letému muži z Chomutova a 34letému komplici z obce v Krušných horách sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním ve formě spolupachatelství, za který jim hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Lup byl zajištěn.

Lup skončil v kočárku

Na nákup za pět prstů vyrazila dvojice z obce v Krušných horách. Muž ve věku 34 let spolu s přítelkyní zavítali do Litvínova, kde si hodlali přilepšit v jednom tamním supermarketu. Muž měl do kočárku ukrýt 27 tabulek čokolád a pět lahví s alkoholem, vše v hodnotě 1200 korun. Poté prošli pokladnami, kde platili za maličkosti. Ostraha prodejny krádež odhalila a dvojici zadržela. Muž kradl již v minulosti a policisté mu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, přítelkyně byla řešena pro přestupek za odcizení tří čokolád.

Drogu pěstoval i prodával, kriminalisté zajistili sušinu i rostliny

Z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinil vyšetřovatel 21letého muže z Mostu. Ten měl v bytě v mostecké ulici Budovatelů vypěstovat přesně nezjištěné množství rostlin konopí, které následně usušil. Policisté usušený materiál v bytě tento měsíc při domovní prohlídce zajistili. Odnesli i 30 kusů rostlin konopí, které si měl obviněný v bytě vypěstovat v pěstební skříni, kterou si za tímto účelem zhotovil. Podle kriminalistů měl Mostečan marihuanu nejen pěstovat, ale i prodávat různým osobám a to nejméně v 34 případech. Drogu prodával loni i letos na různých místech města Mostu, na třídě Budovatelů a v parku v blízkosti ulice Fr. Halase. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody.

Hlídky kontrolovaly nákladní dopravu

Včera na Mostecku proběhla krajská dopravní akce, která byla zaměřena na kontrolu nákladní přepravy. Hlídky dopravní policie byly na silnicích I. a III. třídy a v obci Most. Během dne policisté zastavili a zkontrolovali 10 vozidel a odhalili 14 dopravních přestupků. Devět z nich bylo vyřešeno uložením pokuty v příkazním řízení a pět přestupků bude postoupeno do správního řízení. Dvě vozidla měla nevyhovující technický stav, 8 aut bylo těžších, než je povoleno, dvě osoby nebyly připoutané.

Most 28. května 2019

