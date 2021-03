Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvojice napadla ženu na slavnostech

SOKOLOVSKO – Dvaapadesátileté ženě hrozí až desetileté vězení.

V polovině srpna minulého roku měla na slavnostech v jedné menší obci na Sokolovsku dvaapadesátiletá žena fyzicky napadnout úderem ruky do oblasti hlavy osmačtyřicetiletou ženu, se kterou v minulosti již konflikt měla.



O několik desítek minut později se mělo vše opakovat. Dvaapadesátiletá žena tentokrát společně s pětatřicetiletou ženou opět napadla osmačtyřicetiletou ženu, kterou měla dvojice srazit na zem a několikrát jí udeřit pěstí a kopy do horní části těla. Přitom jí měla starší z této dvojice vulgárně nadávat a vyhrožovat. Tohoto jednání měla dvojice zanechat, když je okřikla devětadvacetiletá žena. Tu měla vzápětí fyzicky napadnout dvaapadesátiletá žena. Po chvíli měla dvojice pokračovat ve fyzickém napadání osmačtyřicetileté ženy, kdy jejich agresivní jednání ukončila pořadatelská služba, která se na místo dostavila.



Svým jednáním měla dvojice způsobit osmačtyřicetileté ženě zranění, která si vyžádala lékařské ošetření v nemocnici a následnou rehabilitaci. Žena tak byla na několik týdnů omezena na běžném způsobu života.



Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětatřicetileté ženy, kterou obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví. Dvaapadesátiletou ženu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.



Pětatřicetileté ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky. Dvaapadesátileté ženě hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 3. 2021

