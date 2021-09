Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvojice napadla muže v restauračním zařízení

KARLOVARSKO – Způsobila mu zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 23 a 26 let, které obvinili ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví.

Ve druhé polovině prosince roku 2019 měl třiadvacetiletý muž zamezit po krátké slovní rozepři odchodu osmatřicetiletému muži z restauračního zařízení na Karlovarsku. Třiadvacetiletý muž se mu měl postavit do cesty a osmatřicetiletý muž na to měl zareagovat tak, že do něj strčil a z místa chtěl odejít. Do konfliktu měl vstoupit šestadvacetiletý muž, který osmatřicetiletého muže zezadu strhl k zemi. Následně měla dvojice obviněných osmatřicetiletého muže fyzicky napadnout několika údery pěstí a kopy do celého těla. Tímto útokem mu měli způsobit zranění, která si vyžádala ošetření a následnou hospitalizaci v nemocnici v Karlových Varech. Osmatřicetiletému muži byla poté vystavena několikatýdenní pracovní neschopnost.

V případě prokázání viny hrozí dvojici mužů trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 9. 2021

