Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvojice mužů skončila ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Hrozí jim pětiletý a tříletý trest; Nenechávejte cennosti v zaparkovaných vozidlech; Utekla, přesto byla nakonec dopadena.

Vyšetřovatel chomutovské policie tento týden sdělil obvinění dvěma mužům ve věku 25 a 47 let. Je jim kladeno za vinu, že se v dubnu společně vloupali do zahradní chatky v Jirkově, kde měli odcizit různé nářadí v hodnotě předběžně vyčíslené na nejméně 13 tisíc korun. Poškozením samotné chatky pak vznikla škoda ve výši téměř 5 tisíc korun. V červenci jejich pozornosti neunikl nákladní automobil zaparkovaný na sídlišti v Chomutově. Z něj měli opět společnými silami odcizit různé drogistické zboží a cukrovinky, celkem v hodnotě přesahující 15 tisíc korun. Kromě těchto společných jednání se měl dalších přečinů dopustit jeden z dotyčných sám. Starší z dvojice se dle sděleného obvinění v březnu vloupal do garáže v Jirkově a odcizil tam motorovou pilu, různé rybářské náčiní a další věci. Škoda vzniklá v důsledku tohoto činu je předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun. Tento muž má mít na svědomí ještě rozbití skleněné výplně dveří u jednoho z jirkovských panelových domů se škodou ve výši 8 tisíc korun. Oba podezřelí byli před dvěma dny na základě uvedených zjištění policistů zadrženi a po sdělení obvinění vypracoval vyšetřovatel podnět k jejich vzetí do vazby. Státní zástupce i soudce se s jeho názorem ztotožnili a dnešního dne tak putovali do vazební věznice. Staršímu z nich, obviněnému z přečinu krádeže a poškození cizí věci, hrozí s ohledem na výši celkově způsobené škody až pětiletý trest odnětí svobody. Pětadvacetiletý muž, který se měl dopustit pouze krádeže, by mohl od soudu odejít až s tříletým trestem, a to i s ohledem na jeho předchozí odsouzení.

Nenechávejte kabelky a cennosti v zaparkovaných vozidlech

Vejprtští policisté řeší případ vloupání do vozidla, k němuž došlo tento týden v denních hodinách. Majitelka své vozidlo zaparkovala na okraji lesa na Chomutovsku a šla na borůvky. V autě na sedadle spolujezdce však nechala otevřenou kabelku s peněženkou. Neznámý pachatel se pak měl za použití násilí do vozidla dostat a odcizit jí z kabelky peněženku s finanční hotovostí a stravenkami v celkové hodnotě téměř dva tisíce korun. Další přibližně dvoutisícová škoda byla způsobena rozbitím okénka na vozidle.

Poškozená majitelka uvedeného vozidla není jediná, kdo nechává v těchto dnech své vozidlo zaparkované na kraji lesa, například za účelem sběru borůvek. Policie opětovně apeluje na občany, aby ve vozidlech nenechávali žádné cennosti. Zejména aby jakékoli věci nenechávali odložené viditelně, například na sedadlech. Právě skutečnost, že ve voze zaparkovaném na odlehlém místě leží viditelně věc, která by mohla mít hodnotu, bývá pro pachatele motivem se do vozidla vloupat. Hodnota odcizených věcí je pak mnohdy nižší než škoda způsobená poničením vozidla.

Nechtěla se vzdát odcizených věcí

Jirkovští policisté dopadli 34letou ženu z Litvínova, která se měla začátkem června opětovně dopustit krádeží v obchodní zóně na Chomutovsku. Ženě je kladeno za vinu, že nejprve společně s dalším podezřelým v prodejně supermarketu odcizila různé zboží v hodnotě více než pět tisíc korun. O dva dny později se tentokrát sama měla vydat do jedné z prodejen v obchodní zóně a odcizit tam dva páry dětských botiček a jedny dámské boty. Poté, co prodavačky pojaly podezření na krádež, vyzvaly ženu, aby vyčkala příjezdu policie. Ta však na to nedbala, měla vůči nim užít drobného násilí a utéct. Taška s odcizenými dětskými botičkami přitom zůstala na prodejně. Podezřelou se následně podařilo ve spolupráci s litvínovskými kolegy ustanovit a v těchto dnech jí policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Protože se jedná o recidivistku, která za páchání majetkové trestné činnosti byla v minulosti opětovně odsouzena, hrozí jí až tříleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence Chomutov

26. července 2019

