Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvojice mužů se celkem se činila

MOSTECKO - Oba skončili ve vazbě; Kolo změnilo majitele.

Dvojice mužů se celkem se činila

Mostečtí kriminalisté intenzivní prací objasnili majetkovou trestnou činnost páchanou v lednu letošního roku na území celého města. Policisté zajišťovali a vyhodnocovali spousty důkazního materiálu. Úsilí se vyplatilo a vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou mužů. Prvního z Chomutova ve věku 19 let a druhého 28letého Mostečana obvinil ze spáchání několika trestných činů, a to z krádeže vloupáním, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Starší z dvojice se měl sám vloupat do čtyř vozidel na různých místech. Bral vše, co viděl. V jednom případě pouze rozbil sklo a utekl, protože se zalekl spuštěného alarmu. Ten mladší se pokusil vloupat do večerky. Zřejmě nemá tolik zkušeností. Čin se mu totiž nepodařil a zanechal po sobě akorát rozbité vstupní dveře. K další výpravě si mladík pro změnu vybral garáž umístěnou na pozemku rodinného domu ve staré zástavbě. Odešel s taškou, ve které byla kompletní hokejová výstroj. Podle policistů společně násilím poškodili další dvě vozidla, ze kterých odnesli většinou nalezené elektrické nářadí. U automobilů ale nezůstalo. Při jedné noční pochůzce si všimli pootevřeného okna u pivnice v centru města. Násilím okno překonali a hospodu prohledali. Kapsy napakovali finanční hotovostí. Do podpaží vzali tablet a notebook. V jiné, okrajové části Mostu měli za použití síly vniknout do garáže. Majitel byl nepříjemně překvapen, protože po návštěvě obviněných postrádal tři jízdní kola. Společnými silami způsobili vloupačkami škodu přes 170 tisíc korun. V současné době jsou oba stíhaní ve vazební věznici, kam je poslal soud na základě podnětu policistů. Mladšímu hrozí v případě odsouzení až dvouletý pobyt za mřížemi. Tomu staršímu pak o rok delší, protože ten nemá oplétačky se zákonem poprvé a výkon trestu odnětí svobody si už vyzkoušel.

Kolo změnilo majitele

Lomští policisté znají totožnost muže, který si na konci února přivlastnil cizí jízdní kolo. Cestou z restauračního zařízení uviděl 30letý Mostečan opřený dvoukolový prostředek o zeď. Tam si ho odložil majitel, který byl toho času na návštěvě. Nenechavec na kolo nasedl a měl prostě odjet. Údajně si nepamatuje, zřejmě vlivem alkoholu, kde kolo je. Cestou do místa bydliště měl možná i nějakou kolizi, protože domů prý dorazil dost odřený. Ani skutečnost, že se jedná o starší jízdní kolo, které si vlastník cení na 1500 korun, nehraje Mostečanovi do karet. V prosinci uplynulého roku ho totiž okresní soud potrestal za jiný majetkový delikt. Na služebně si muž od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Vzhledem k předešlému trestu mu v případě uznání viny hrozí až tříleté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

8. března 2023

vytisknout e-mailem