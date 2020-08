Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvojice kradla hlavně ve sklepech

CHEBSKO – Nyní jim hrozí až tříleté vězení.

Osmnáctiletý mladík měl v Chebu na začátku srpna letošního roku vniknout do domu, který prohledal a nakonec z něj odcizil několik věcí. Měl vzít oblečení, horské kolo či klíče od osobního automobilu. Vozidlo měl poté zhruba hodinu neoprávněně užívat na Chebsku.



O tři týdny později, v sobotu 22. srpna, měl společně s třiatřicetiletým mužem vniknout do sklepních prostor panelového domu v Chebu. Následně měli vniknout do uzamčené místnosti, ze které odcizili zámkem zajištěné horské jízdní kolo.



O den později se dvojice vydala v odpoledních hodinách do jiného rodinného domu v Chebu. Opět vnikli do sklepních prostor, kde se měli pokoušet odcizit zahradní sekačku. Přitom je měl vyrušit majitel domu a dvojice z místa okamžitě utekla, aniž by něco odcizila.



Svým jednáním způsobila dvojice škodu téměř 14 tisíc korun.



Po několika hodinách policisté oba muže zadrželi. Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání této dvojice, která byla obviněna ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Osmnáctiletý mladík byl navíc obviněn ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci.



Oběma mužům hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustili opakovaně.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 8. 2020

