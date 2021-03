Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dvojí víkendové pobodání

CHRUDIMSKO - Chrudimští kriminalisté během uplynulého víkendu řešili hned dva případy, které skončily bodným či řezným zraněním. Na místo policisty samotní aktéři ani sousedé nevolali, ale události vyšly najevo při ošetření v nemocnicích. Jeden z případů ukazuje, že ani lékaři se rohlíkem opít nedají. Vymýšlet různé mechanismy vzniku poranění tak, aby ušetřili kamarády, či členy rodiny od hrozícího postihu, to je opravdu zbytečné.

Muž, který měl ostrým předmětem poraněný hrudník, tvrdil, že si hrál s nožem a zranění si způsobil sám. Když zjistil, že s touto historkou u lékaře nepochodil, doplnil, že při předvádění nože do něj přítelkyně omylem strčila a on se bodl. Výsledek dechové zkoušky u něj byl sice pozitivní - a to 2,8 promile, ale ani tak tahle verze nebyla zcela uvěřitelná. Kriminalisté ihned po oznámení veškeré okolnosti prověřili a obě tvrzení se obrací jiným směrem. Na vině je pravděpodobně hádka a následné strčení, při kterém jeden z mužů na nůž upadl. Podezřelou je žena, která měla v úmyslu zabránit fyzické potyčce mezi 2 muži, co se v její přítomnosti pohádali.

I další případ se k policistům dostal cestou oznamovací povinnosti záchranářů. Bodnořezná zranění utrpěla 37letá žena i o rok mladší muž. Co se stalo v Hlinsku, například kdo bránil sebe a kdo na koho útočil, to vše je předmětem prověřování. V prvotním okamžiku domluva se zraněnými nebyla snadná. Oba byli pod vlivem alkoholu, žena nadýchala 1,88 promile, muž 2,14 promile alkoholu v dechu.

Oba případy jsou předmětem šetření, oba jsou prověřovány pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví, ale jakékoliv závěry k osobě podezřelých jsou s ohledem na počáteční fázi předčasné.



por. Mgr. Eva Maturová

tisková mluvčí

15. března 2021

