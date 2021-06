Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dveře od bytu vykopl

CHOMUTOVSKO - Byl ovlivněn alkoholem i drogami; Měla zálusk na špekáčky; Dostal hůlkou přes hlavu.

I přes odpor svého příbuzného se zřejmě rozhodl dostat do jeho obydlí 23letý muž. V bytě chtěl totiž údajně přespat. Když ho příbuzný nechtěl pustit, měl zavřené dveře vedoucí do bytu na chomutovském sídlišti vykopnout a vniknout dovnitř. Po chvíli měl z místa utéct do jiného bytu ve stejném domě a schovat se tam u další příbuzné. Tam ho však posléze zadržela přivolaná policejní hlídka. Ta s ním provedla dechovou zkoušku s výsledkem téměř 1 promile alkoholu. Pozitivní byl i orientační text na drogy. Po vystřízlivění si dotyčný od policistů vyslechl podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody.

Měla zálusk na špekáčky

Dva špekáčky a sladkou tyčinku měla v sobotu odpoledne v prodejně potravin v Klášterci nad Ohří ukořistit 28letá žena. Aniž by za nákup zaplatila, prošla prostorem pokladen a chtěla obchod opustit. V tom jí však zabránil pracovník ostrahy, který ji zastavil, a ona musela s pravdou ven. Kvůli odcizení zboží v hodnotě necelých 150 korun je teď podezřelá z trestného činu krádeže. Za obdobné jednání byla totiž v nedávné době odsouzena.

Dostal hůlkou přes hlavu

Ve fyzické napadení vyústila zřejmě sousedská hádka v obci na Chomutovsku. Koncem dubna v podvečer došlo na ulici před domem k roztržce mezi sousedy, na jejímž konci měl starší z mužů udeřit mladšího kovovou hůlkou do hlavy a způsobit mu tím zranění vyžadující lékařskou péči. Kvůli napadení teď starší muž čelí podezření z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví. Pokud by jeho vinu prokázal soud, může mu v krajním případě uložit až tříletý trest odnětí svobody.

