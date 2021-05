Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě zraněné osoby při nehodě

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté ze skupiny dopravních nehod prověřují okolnosti vážné dopravní nehody, ke které došlo v Jesenici na Praze - západ.

K dopravní nehodě dvou osobních vozidel se zraněním, ke které došlo v místě křižovatky ulic Říčanská a Budějovická, vyjížděli ve středu letošního 5. května dopravní policisté přibližně patnáct minut před šestou hodinou ranní. Při čelním střetu Škody Octavia a Peugeotu 206 utrpěly dvě osoby zranění, se kterými byly transportovány do pražských nemocnic, jedna letecky a druhá sanitním vozem.

Během zásahu složek integrovaného záchranného systému a po dobu dokumentování této vážné dopravní nehody byla komunikace v místě události uzavřena. U řidiče i řidičky byla provedena dechová zkouška na případné ovlivnění alkoholem, a to s negativním výsledkem.

Policisté nyní prověřují okolnosti této události a snaží se zjistit, co bylo její bezprostřední příčinou, jakož i míru zavinění jejich jednotlivých účastníků.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

5. května 2021

