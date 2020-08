Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvě vraždy ve stádiu pokusu objasnili jihomoravští kriminalisté

KRAJ: Svědkům činu v Brně patří poděkování.

Brno:

V případu z Kraví hory (prvotní zpráva) hrály klíčovou roli stopy, které se povedlo zajistit na místě činu. Jejich následná analýza ukázala na konkrétní osobu. K objasnění případu přispěla i svědectví občanů, která pomohla ozřejmit okolnosti napadení a potvrdila pozdější výpovědi obou hlavních aktérů. Oba muži byli pod vlivem alkoholu, agresor na postiženého zaútočil pravděpodobně pro to, že mu „vlezl do teritoria“. Poškozenému, který utrpěl závažná bodná poranění, zachránila život okamžitá odborná lékařská pomoc. Šestatřicetiletý obviněný se k činu částečně doznal. Po incidentu odešel po cestě směrem do kopce, kde se u lavičky omyl a o chvíli později zahodil i vražedný nástroj. Zadržen byl ve středu v centru města.

Znojemsko:

I ve druhém případě hrál roli alkohol. V jednom z obecních bytů na Znojemsku se popíjelo od rána. Následoval konflikt mezi třiašedesátiletým mužem (a později poškozeným) a jeho o dva roky mladším bratrem. Ten už vyhrožování nevydržel a svého příbuzného bodl nožem, kterým krájel cibuli. Poškozený z bytu odešel do obchodu, tamní personál pak událost oznámil na linku 112. Mezitím svědkyně, která obývala s bratry společnou domácnost, na pokyn později obviněného přivolala na místo policisty. Později uvedl, s bratrem měli dlouhodobé rozpory. Chtěl ho prý jen postrašit.

Oběma obviněným, kteří jsou stíháni vazebně, hrozí až osmnáctiletý pobyt za mřížemi.

mjr. Pavel Šváb, 14.08.2020

