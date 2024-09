Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě vážné dopravní nehody

KARLOVARSKO – Několik osob bohužel utrpělo vážná zranění.

Dopravní nehoda u Bochova

V pátek 13. září letošního roku krátce po třinácté hodině došlo na pozemní komunikaci číslo II/198 u Bochova k dopravní nehodě osobního a nákladního automobilu. K té mělo dojít tak, že sedmačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu značky Volkswagen jedoucí ve směru z Bochova do Toužimi zřejmě nepřizpůsobil rychlost, s vozidlem dostal smyk a následně přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím osobním automobilem značky Peugeot, který řídil padesátiletý muž. Po nárazu začal osobní automobil hořet.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního automobilu, osmasedmdesátiletý spolujezdec a padesátiletá spolujezdkyně zranění, se kterými byli Zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice. Zranění utrpěl také řidič nákladního automobilu a jeho čtyřiatřicetiletý spolujezdec.

Policisté u řidičů provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla u obou s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 250 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

Dopravní nehoda u Nejdku

V pátek 13. září letošního roku krátce před čtrnáctou hodinou došlo na pozemní komunikaci číslo III/21047 u Nejdku k dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla. K té mělo dojít tak, že pětatřicetiletý řidič nákladního automobilu značky Iveco jedoucí ve směru od obce Vysoká Pec do Nejdku při průjezdu pravotočivou zatáčkou zřejmě nepřizpůsobil rychlost, uvedl nákladní automobil do smyku a přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla značky Hyundai, které řídil čtyřiašedesátiletý muž. Po nárazu tlačil nákladní automobil osobní automobil několik metrů z travnatého svahu, kde byl osobní automobil natlačen na listnaté stromy.

Při dopravní nehodě utrpěl řidič osobního automobilu a jeho dvaašedesátiletá spolujezdkyně vážná zranění, se kterými byli převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Policisté následnou lustrací u řidiče nákladního automobilu zjistili, že má vysloven platný zákaz řízení. Dále u muže provedli orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel s pozitivním výsledkem na látku amfetamin/metamfetamin. Dechová zkouška u obou řidičů vyšla s negativním výsledkem.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 200 tisíc korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů těžkého ublížení z nedbalosti, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě prokázání viny tak pětatřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jan Bílek

16.9.2024

