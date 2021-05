Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě těžká zranění po střetu se stromem

NYMBURSKO – Řidič byl letecky transportován do nemocnice v Hradci Králové.

K dopravní nehodě s vážným zraněním došlo dne 12. 5. 2021 krátce po druhé hodině odpolední u obce Kouty poblíž Poděbrad. Sedmatřicetiletý řidič vozidla Ford Focus po projetí levotočivé zatáčky nezvládl řízení a s vozidlem sjel vpravo mimo komunikaci, kde vozidlo narazilo do vzrostlého stromu a následně skočilo na střeše. Na místo byli přivolání profesionální hasiči, kteří zaklíněného řidiče z vozidla vyprostili. Následně byl s těžkým zraněním předán do rukou zdravotníků. Při převozu do nemocnice došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, a proto posádka lékařů vyžádala vrtulník. Ten přistál na druhém konci Poděbrad a zraněného muže převzal u obce Přední Lhota. Ve vozidle s řidičem cestovala ještě čtyřiadvacetiletá žena, která utrpěla taktéž těžká zranění a byla převezena do pražské nemocnice k hospitalizaci. Ke zjištění alkoholu v krvi byl vyžádán odběr krve. Příčina dopravní nehody je předmětem dalšího šetření dopravních policistů.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

13. května 2021

