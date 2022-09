Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvě skupiny pachatelů majetkové trestné činnosti v Rumburku, Jiříkově a Šluknovsku rozbity

DĚČÍNSKO - Kriminalisté obvinili šest osob, čtyři z nich jsou stíhány vazebně

Profesionální práci odvedli kriminalisté oddělení obecné kriminality v Rumburku. Během devíti dnů koncem srpna dopadli dvě na sobě nezávislé skupiny pachatelů a objasnili tak celkem 18 případů rozsáhlé majetkové trestné činnosti.

První skupinou byla čtveřice mužů ve věku 20, 21, 23 a 24 let. Rumburští kriminalisté zahájili jejich trestí stíhání a policejní komisařskou byli obviněni z přečinů krádeže a porušování domovní svobody. Podle kriminalistů měli v Jiříkově a okolí páchat majetkovou trestnou činnost od konce května do začátku srpna letošního roku. Celkem mají na svědomí devět případů, při kterých se vloupali nebo neoprávněně vnikli na pozemek či do různých objektů, ze kterých odcizili většinou zahradní a pracovní nářadí, sekačky na trávu, elektroniku, jízdní kolo, ale i okapové svody a měděné kabely. Celková škoda, která byla jejich protiprávním jednáním způsobena, a to jak krádežemi, tak poškozením, byla vyčíslena na částku přesahující 63 tisíc korun. V případě dvou nejstarších obviněných, kteří byli v minulosti za obdobný skutek soudně trestáni, soudce okresního soudu akceptoval podaný návrh na jejich vzetí do vazby. Proti dvěma mladším obviněným je trestní stíhání vedeno na svobodě.

Druhou skupinou byla dvojice 41letého muže a 43leté ženy. Kriminalisté zahájili jejich trestní stíhání a obvinili je z přečinů krádeže a porušování domovní svobody a v případě obviněného muže ještě z dalších dvou přečinů, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Dvojice měla celkem v devíti případech páchat majetkovou trestnou činnost ve Šluknově, Rumburku, Velkém Šenově a Mikulášovicích v období od poloviny července do poloviny srpna letošního roku. Obviněný muž měl navíc koncem července ve Šluknově řídit pod vlivem návykové látky motorové vozidlo i přesto, že mu byl až do května roku 2024 vysloven Městským úřadem v Rumburku zákaz řízení všech motorových vozidel.

Při páchání majetkové trestné činnosti se podle kriminalistů dvojice měla vloupat ve čtyřech případech do rekreační chalupy, obytného domu, garáže a zahradního domku, ze kterých odcizili doslova vše, co jim přišlo pod ruku. Většinou se jednalo o benzínové sekačky na trávu, elektrické pracovní nářadí, elektroniku, odnesli si ale i moped, spacák, krabičku s medailemi nebo dětskou závěsnou houpačku. V jednom případě společně odcizili motorové vozidlo a v jednom případě se obviněná žena pokusila odcizit další dvě motorová vozidla, k čemuž si přizvala ,,na pomoc“ dalšího komplice. V majetkové trestné činnosti pokračoval v jednom případě samostatně i obviněný muž, který předposlední den v červenci okradl jiného spícího muže o 11 tisíc korun. Začátkem srpna dvojice v dalším případě společně vnikla neoprávněně na pozemek rodinného domu a ze zahradního domku odcizila kuchyňské spotřebiče a elektrické ruční nářadí. V posledním případě společně odcizili několik plastových oken z neobývané budovy. Celková škoda, která byla jejich protiprávním jednáním způsobena, a to jak krádežemi, tak poškozením, byla vyčíslena na částku přesahující 200 tisíc korun. Jak kriminalisté zjistili, oba obvinění mají s majetkovou trestnou činností již nemalé zkušenosti a za obdobné skutky byli v minulosti soudně trestáni. Na základě podaného návrhu byli oba obvinění vzati do vazby.

Kriminalisté v rámci pátrání po pachatelích prohlédli hodiny kamerových záznamů a vyslechli svědky. Prověřováním a operativním šetřením se jim v celkem krátké době podařilo pachatele vypátrat. Všem obviněným v případě uznání viny u soudu hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

Děčín 2. září 2022

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

