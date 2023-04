Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dvě přepadení během 10 minut

HRADECKO - Muž oběti ohrožoval nožem.

V úterý (4.4.) dopoledne jsme na lince 158 přijali krátce po sobě dvě oznámení o podezření z přepadení osoby v Hradci Králové. K prvnímu incidentu mělo dojít v ulici V Lipkách v 10 hodin, při kterém měl muž odcizit nezletilé dívce peněženku. Přestože následně muž s nožem v ruce máchal kolem sebe, dívce se podařilo dostat svou peněženku zpět. O deset minut později v Sukových sadech měl muž opět s nožem v ruce požadovat po 52letém muži tašku. Když začal muž volat o pomoc, lupič bez lupu utekl pryč. Naštěstí dívce ani muži nezpůsobil žádné zranění.

O pár minut později již přivolaní policisté podezřelého muže dle udaného popisu objevili u nedalekého obchodního domu, kde ho za použití donucovacího prostředku hrozba namířenou střelnou zbraní zadrželi a umístili do policejní cely. Při osobní prohlídce nůž u muže policisté nenašli. Našli ho však na okně jedné z budov v ulici Habrmanova. Jednalo se o kuchyňský nůž s délkou čepele 20 cm.

Policisté případy kvalifikovali jako přečin krádež, přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a zločin loupež. Z těchto trestných činů je zadržený 23letý muž nyní obviněn a jelikož byla důvodná obava, že by mohl v trestné činnosti pokračovat, podali na něho ke státnímu zástupci podnět na vzetí do vazby. Soudce návrh státního zástupce uznal a obviněného muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 2 až 10 let, do vazby poslal.

Vazebně stíhaný muž nemá v Rejstříku trestů žádný záznam.

por. Iva Kormošová

7.4.2023, 9.00





Odkazy do noveho okna nůž Detailní náhled

