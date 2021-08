Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvě pátrací akce po ztracených seniorech

PLZEŇ – VENKOV - Během víkendu policisté pátrali po ztracených seniorech, bohužel jen v jednom případě s úspěšným koncem.

V sobotu 14. srpna 2021 jsme přijali na linku 158 oznámení od muže z Nepomucka, že pohřešuje svého tchána. Kolem 12. hodiny odešel starší muž ze své chaty, která je u jedné menší obce na Nepomucku s tím, že si zajde na toaletu a menší procházku. Když se tchán nevrátil do dvou hodin domů, začal ho zeť hledat v blízké vesnici a okolí. Jelikož se v blízkosti chaty nachází soustava několika rybníků, začal mít obavu o tchánův život, a proto zavolal na linku tísňového volání. Pětasedmdesátiletý muž v poslední době nebyl již v dobré fyzické kondici a užíval i větší množství léků. Na místo byla vyslána hlídka z obvodního oddělení Nepomuk, dvě družstva pořádkové jednotky, 3 policisté se služebními psy, policisté ze zásahové jednotky, hasiči a vrtulník na propátrání okolí. Pátrací akce byla zahájena v 17 hodin a krátce před půl osmou večer byl pohřešovaný muž nalezen pod hrází jednoho z rybníků. Muž byl v bezvědomí a měl jen povrchové dýchání. Policisté z pořádkové jednotky ihned začali s resuscitací, pokračovali až do příjezdu záchranné služby a pomáhali až do příletu záchranářského vrtulníku. Bohužel lékař z přivolaného vrtulníku musel po 40 minutách oživovacích pokusů u muže konstatovat smrt. Případ si na místě převzali kriminalisté z územního odboru Plzeň – venkov.

Šťastný konec měla ale druhá pátrací akce, která byla hned následující den, tedy 15. srpna 2021, v okolí obce Třemošná. Krátce po 15. hodině oznámila dcera pohřešování své sedmaosmdesátileté matky, která odešla z domova kolem 12. hodiny a dosud se nevrátila. Na místo vyjela hlídka z obvodního oddělení Třemošná, která ihned začala pátrat v blízkém okolí. Hlídce se podařilo kontaktovat svědka, který uvedl, že starší ženu odpovídající popisu viděl na kraji lesa nedaleko obce. Na místo přijeli policisté z Kralovic, hlídky z Plzně, dopravní policisté, psovod a hasiči z Třemošné. Po patnácti minutách od zahájení pátrací akce se podařilo seniorku najít na okraji kukuřičného pole a lesního porostu cca 300 metrů od místa, kde bylo zahájeno pátrání. Žena byla nalezena při vědomí, bez zranění, komunikovala, ale byla silně dehydratovaná vzhledem k teplému počasí. Hasiči snesli ženu k sanitnímu vozu, kde si jí do péče převzali přivolaní záchranáři.

Žádáme všechny občany, kteří se vydávají na delší procházky či pobyt v přírodě, aby u sebe měli vždy plně funkční mobilní telefon a starší občané ať o svých výletech vždy informují svou rodinu či známé.



por. Ing. Eva Červenková

16. srpna 2021

