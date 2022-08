Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dvě osoby sražené vlakem

JIČÍNSKO – Krajští kriminalisté prošetřují možné spáchání násilného trestného činu.

V úterý 30. srpna kolem půl jedné hodiny odpoledne došlo v prostoru železniční tratě v Mladějově poblíž osady Podhůra ke srážce osobního vlaku se dvěma osobami. Podle dosavadního šetření měla dvaatřicetiletá žena s nezletilým dítětem vstoupit do kolejiště před projíždějící vlak. Strojvedoucí ve snaze zabránit střetu použil klakson a rychlobrzdu, přesto však střetu nedokázal zabránit. Žena byla z místa události letecky transportovaná do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dítě do Fakultní nemocnice v Motole.

Motivace jednání ženy je předmětem dalšího šetření.

por. Ing. Eliška Majerová

31. 8. 2022, 10:05

