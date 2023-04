Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvě odcizená elektrokola

MOSTECKO - Na jednom se projížděl; Bundu oblékl, ale nezaplatil.

Policejní vyšetřovatel zahájil stíhání 31letého muže z Meziboří ze spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V noci, kdy leden přehoupl do únoru, měl obviněný v Litvínově nepozván vstoupit na pozemek cizího domu. Tam násilím vypáčil dveře zahradního domku, ze kterého odnesl dvě elektrokola za 80 tisíc korun. Jedno z jízdních kol policisté zajistili poté, co se na něm projížděl po Litvínově. Kriminalisté kladou muži za vinu také vloupačku, ke které došlo měsíc před tím. To měl obviněný v litvínovské ulici Ladova poškodit a vykrást zaparkovaný vůz. Od automobilu odešel s mobilním telefon a peněženkou, která obsahovala peníze s osobními doklady. Stíhaný zjistil, že se stal majitelem i cizí platební karty. Toho se snažil patřičně využít. Opakovaně se pokusil vybrat finance z bankomatu nebo s ní zaplatit. Odcizený platební prostředek se dokonce snažil zaregistrovat na webu sázkové společnosti. Všechny pokusy o navýšení obsahu vlastní peněženky byly ovšem neúspěšné. Přesto těmito dvěma jednáními napáchal muž škodu téměř 130 tisíc korun. Před soudem mu nepřilepší skutečnost, že byl v minulosti už za majetkové delikty potrestán. Teď mu hrozí v případě uznání viny až pět let ve vězení.

Starším trikem na sebe upozornil v úterý 20letý muž. Ten v obchodě s oděvy v převlékací kabince na sebe navlékl pánskou bundu, se kterou vyšel před prodejnu. Tento druh nákupu neunikl pozornosti všímavé prodavačky. Ta mladíka zadržela i s bundou za 1400 korun a přivolala policejní hlídku. Uniformovaní muži zjistili, že zákazník z Ústí nad Labem takto nenakupoval poprvé. Za majetkové delikty dříve pobýval i ve věznici pro mladistvé. K srdci si to zřejmě nevzal, proto se svezl služebním vozem na policejní oddělení. Tam si převzal od policistů sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za mříže se může vrátit v případě dalšího odsouzení až na tři roky.

