Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě nehody, při kterých řidič nikdy nevlastnil řidičský průkaz

MĚLNICKO – O víkendu došlo na Mělnicku ke dvěma dopravním nehodám, u nichž policisté zjistili, že řidiči nikdy nevlastnili řidičský průkaz.

K první nehodě došlo dne 22. srpna 2020 v dopoledních hodinách v katastru obce Obříství.Řidič osobního vozidla jel po místní komunikaci ve směru od silnice I/9 ke slepičárně. V mírné levotočivé zatáčce dostal smyk, vyjel vpravo mimo komunikaci do travnatého pásu, kde narazil do sloupu elektrického vedení, který přelomil. Řidič byl se svým zraněním převezen do nemocnice. Nikdo další naštěstí zraněn nebyl. Policisté lustrací zjistili, že šestapadesátiletý muž řídil i přes to, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění.

Následujícího dne 23. srpna 2020 kolem 5. hodiny ranní došlo k nehodě v obci Vlíněves. Řidič osobního vozu při vyjíždění z příjezdové cesty k domu přehlédl řidičku jedoucí po silnici ve směru od obce Mělník a došlo ke střetu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo, vznikla pouze hmotná škoda na vozidlech, která se odhadem vyšplhala na 35 000,- Kč .

I tento dvacetiletý muž řídil i přes to, že nikdy nevlastnil řidičské oprávnění. Oba se dopustili přestupkového jednání, jejich prohřešky vyřeší příslušný správní orgán.

por. Mgr. Markéta Johnová

25.8.2020

