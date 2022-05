Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dvě nehody motocyklistů na jednom místě

JABLONECKO – Mezi Držkovem a Loužnicí na jednom místě havarovali dva motocyklisté.

O uplynulém víkendu v sobotu se staly dopoledne krátce před desátou hodinou na silnici první třídy číslo deset mezi Loužnicí a Držkovem dvě dopravní nehody, jejichž účastníky byli motocyklisté. Nejprve jel motocyklista se svým motocyklem Honda NC750 v táhlé levotočivé zatáčce ve směru od Loužnice za pomalu jedoucím řidičem s vozidlem Škoda Fabia, který začal ještě zpomalovat z důvodu odbočování vpravo na polní cestu, přičemž dával znamení o změně jízdy vpravo. Tohoto si ovšem motocyklista nevšiml, a když si řidič začal z důvodu bezpečného vjetí na polní cestu při odbočování najíždět ke středu vozovky, tak se motocyklista rozhodl pro jeho předjetí po pravé straně. V tomto okamžiku již začal řidič vozidla odbočovat vpravo, motocyklista nestačil zareagovat a do vozu narazil. Motocyklista při tomto střetu s vozidlem utrpěl zranění, se kterým byl na ošetření převezen Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Alkohol byl u tohoto motocyklisty i řidiče vozidla vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 80.000,- Kč.



Ovšem vzápětí po této dopravní nehodě také ještě před desátou hodinou jel ve stejném směru od Loužnice druhý motocyklista s motocyklem BMW, který nepřizpůsobil rychlost situaci v silničním provozu a narazil do zadní části vozidla uvedeného vozu Škoda Fabia, které zůstalo po první nehodě s motocyklistou v konečném postavení v pravém jízdním pruhu. Po tomto střetu došlo k pádu motocyklu na levý bok a následnému smýkání po vozovce až do příkopu v protisměru. Tento motocyklista utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován Leteckou záchrannou službou do liberecké nemocnice. Dechová zkouška i u tohoto motocyklisty měla negativní výsledek. V tomto případě byla škoda vyčíslena předběžně na částku 85.000,-Kč.

Charakter zranění a doba léčení u obou motocyklistů je předmětem probíhajících šetření, které i nadále provádějí policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou. Ti samozřejmě zjišťují veškeré okolnosti obou událostí, které se staly na jednom místě bezprostředně po sobě.





2. 5. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

