Dvě nehody během dvou hodin jednoho auta

HRADECKO - V jedné je řidič podezřelý, v druhé poškozený.

Kuriózní dopravní nehoda se stala včera v 19.00 na silnici I/11 v ulici Bratří Štefanů, která měla souvislost s předchozí nehodou. Při té řidič osobního vozidla značky Peugeot 206 v 17.00 na příjezdu do Hradce Králové nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním brzdícím osobním vozidlem značky Škoda Octavia a narazil do něho. Škodovka vlivem nárazu narazila do dalšího auta značky Nissan Qashaqai, a to zas do přívěsu zapojeného za autem zn. Opel Zafira, které zastavilo z důvodu stojící kolony vozidel. Kromě dvou osob z nissanu, které utrpěly lehké zranění, nikdo další zraněn nebyl. U všech řidičů vyšla zkouška na požití alkoholu negativně. Škoda na všech vozidlech byla odhadnuta na 320 tisíc korun.

Dvacetiletý řidič peugeotu, který je podezřelý z přestupku nedodržení bezpečné vzdálenosti, zavolal svému kamarádovi, který ho přijel s osobním autem značky Škoda Octavia odtáhnout. Poškozené auto zapojili, ale před vyjetím se nedostatečně domluvili a řidič s octávkou se rozjel, ačkoliv v taženém autě ještě nebyl řidič. Při vyjetí z vedlejší komunikace na hlavní silnici směrem na Blešno se tažený peugeot bez řidiče dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem značky Suzuki Ignis, jehož řidič byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice. Oba řidiči byli podrobeni dechové zkoušce s negativním výsledkem.

Na peugeotu z původních 40 tisíc narostla škoda o dalších 50 tisíc korun a u suzuki byla odhadnuta škoda na 50 tisíc korun. Škodovka poškozená nebyla. U obou poškozených vozidel policisté z důvodu závad zadrželi osvědčení o registraci vozidla.

Jelikož při obou nehodách došlo ke zranění některých účastníků, jsou nehody nadále v šetření hradeckých policistů.

por. Iva Kormošová

24.10.2019, 12.30

