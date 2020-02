Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvě náročná pátrání

KRAJ: Hledali jsme ztracenou seniorku i matku s dítětem.

Dvě náročná pátrání mají úspěšně za sebou jihomoravaští policisté.

ZNOJEMSKO: Policisté od pátečních večerních hodin pátrali po matce s kojencem, která měla ve špatném psychickém stavu opustit místo bydliště. Rodinní příslušníci o ni a dítě měli obavu a tak vyrozuměli policisty. Do pátrání v místě bydliště a širším okolí se nakonec zapojily dvě desítky policistů včetně psovoda a policejního vrtulníku. Jejich řady později posílili i dobrovolní hasiči. Ženu s dítětem se nakonec podařilo najít až po čtvrté hodině ranní. Ona i dítě byli bez zranění.

BRNO: Na policisty v Brně se v sobotu ráno obrátili rodinní příslulšníci seniorky trpící alzheimerovou nemocí, která odešla z místa bydliště. Do pátrací akce bylo zapojeno 25 policistů z pořádkové jednotky a místních policistů. Jejich řady posílil psovod se služebním psem a do vzduchu vzlétl i policejní vrtulník. Po několikahodinovém pátrání prochladlou ženu našli policisté pořádkové jednotky v blízkosti brněnského Arboreta. Předali jsme ji do péče zdravotníků.

por. Bc. Petr Zámečník, 29. 2. 2020

