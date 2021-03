Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě dopravní nehody se zvěří na dálnici D6

KLADENSKO – Řidiči, buďte obezřetní a dávejte si pozor na migrující zvěř přes silnici.

V odpoledních hodinách dne 27. března 2021 došlo na čtyřiadvacátém kilometru na dálnici D6 ve směru jízdy na Karlovy Vary k dopravní nehodě, při které se střetlo osobní vozidlo Škoda Octavia s bažantem. Vlivem nárazu byl poškozen přední nárazník, pravý přední světlomet a mlhovka. Škoda byla předběžně vyčíslena na částku 10 000,-Kč. Devětadvacetiletá řidička neutrpěla žádné zranění a ani žádné jiné osoby nebyly zraněny.

Druhá dopravní nehodě na dálnici D6 se stala před šestou hodinou ranní dne 28. března 2021, a to v úseku čtyřiadvacátého kilometru ve směru jízdy do Prahy. Při této dopravní nehodě vběhla srna do jízdní dráhy jednatřicetileté řidičky v osobním vozidle značky Škoda Octavia a došlo ke střetu. Srna následně z místa odběhla. Na vozidle byl poškozen přední nárazník, pravý přední světlomet, registrační značka, chladič a kapota. Ke zranění osob nedošlo. Předběžná škoda činní 22 000,-Kč.

Dopravní nehody byly na místě prošetřeny a u obou řidiček byly provedeny dechové zkoušky s negativními výsledky.

Policisté upozorňují řidiče, aby byli při projíždění pozemních komunikací poblíž lesních a polních porostů velmi obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost střetu se zvěří. Především v ranních a nočních hodinách, kdy je zvěř dezorientována, opouští svá útočiště a více se přemisťuje, a to právě přes pozemní komunikace, kde následně dochází k dopravním nehodám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

30. března 2021

vytisknout e-mailem