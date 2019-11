Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dvě dopravní nehody se zraněnými chodci

JABLONEC NAD NISOU – Včera odpoledne se ve městě staly dvě dopravní nehody, při kterých došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem.

Včera odpoledne se v Jablonci nad Nisou se staly dvě dopravní nehody, při kterých na přechodu pro chodce došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem. K první nehodě došlo krátce před šestnáctou hodinou v ulici Palackého. Řidička s vozem VW UP! Jela po vedlejší ulici Vrchlického sady, kde dávala v prostoru křižovatky s hlavní ulicí Palackého přednost jedoucím vozidlům, přičemž nevěnovala dostatečnou pozornost chodcům přicházejícím k přechodu pro chodce. V okamžiku, kdy se řidička rozjela a chtěla odbočit vpravo na hlavní silnici, vstoupil náhle na přechod pro chodce z její pravé strany nezletilý chlapec, kterého vozem srazila. Chlapec po tomto střetu upadl na vozovku a zadní kolo vozidla mu přejelo nohu. Tento nezletilý chodec byl následně převezen na vyšetření do jablonecké nemocnice, po kterém byl propuštěn do domácího ošetřování. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

Druhá dopravní nehoda se pak stala o hodinu později na přechodu pro chodce v ulici Ladova u křižovatky s ulicí Nová Osada. Řidič s vozidlem VW Bora jel ve směru od Liberce do centra města, kde v mírném klesání za pravotočivou zatáčkou přehlédl na vyznačeném přechodu pro chodce z levé strany přecházející dva chodce – ženu a muže ve věku 73 let. Následně do těchto chodců narazil. Chodkyně, která po střetu s vozem dopadla na vozovku a utrpěla zranění, které zcela jistě přesáhne dobu léčení sedmi dní, byla převezena z místa nehody do liberecké nemocnice. Muž po střetu s vozem upadl na vozovku, ale naštěstí žádné zranění neutrpěl. U řidiče i chodce policisté alkohol vyloučili na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. U zraněné chodkyně si pak za tímto účelem vyžádali odběr krve v nemocnici. Vzhledem k charakteru zranění ženy policisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení z nedbalosti.

Veškeré okolnosti obou událostí i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





1. 11. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

vytisknout e-mailem