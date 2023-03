Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dvě dopravní nehody s účastí cyklisty

Dopravní policisté z Prahy západ vyjížděli společně se záchranáři 23. března ke dvěma dopravním nehodám, při kterých byli zraněni cyklisté. Připomínáme všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích – Buďte opatrní!

První nehoda se stala po poledni na křižovatce v katastru obce Hostivice. Podle dosavadního šetření k ní došlo tak, že řidička automobilu Daihatsu jela po vedlejší komunikaci od Hostivice na Chýni, kde při vjíždění do křižovatky pravděpodobně přehlédla cyklistu jedoucího po hlavní silnici ve směru od Červeného Újezdu na Hostivice-Břve. Následně došlo ke střetu těchto dvou účastníků, přičemž cyklista byl s blíže nespecifikovaným zraněním převezen do nemocnice.

Ke druhé dopravní nehodě, a to cyklisty s chodcem, došlo tentýž den po 17. hodině v Mníšecké ulici v Řevnici. Policisté šetřením na místě zjistili, že cyklista jel od Mníšku pod Brdy směrem na Řevnici, kde mu zpoza odstaveného auta, za přechodem pro chodce, vstoupil do jízdní dráhy chodec. Cyklista se po pádu na vozovku zranil a byl poté převezen do pražské nemocnice. Chodec vyvázl bez zranění.

Všichni účastníci z obou dopravních nehod měli dechové zkoušky negativní a okolnostmi střetů se zabývají dopravní policisté.

Zlepšující se počasí přirozeně nahrává většině cyklistů. Jelikož nyní častěji dochází k dopravním nehodám s účastí cyklistů, bez ohledu na zavinění, je dobré si připomenout, co cyklisty může při jízdě na kole potkat za nástrahy a co jsou nejčastější příčiny takovýchto nehod. Cyklisté společně s chodci v dopravní nehodě figurují jako ti nejzranitelnější účastníci, kterým hrozí vážnější následky.

Každý, kdo používá jízdní kolo, měl by jezdit bezpečně, dodržovat zákon a před jízdou si zkontrolovat povinnou výbavu kola.

Mezi nejtragičtější střety vozidel s cyklisty patří nehody na křižovatkách. Bez ohledu na přednost v jízdě jednotlivých účastníků vždy navažte oční kontakt s druhým účastníkem, aby bylo jisté, že se vzájemně vidíte a víte o sobě!



Obecně platí, že pro cyklistu i chodce je zásadní pravidlo vidět a být viděn, zejména za snížené viditelnosti. I když už je jaro, dny jsou slunnější, ještě stále nás počasí překvapuje a často bývá takové, že je snížená viditelnost, šero, mnohdy prší a dokonce i sněží. Cyklisté i chodci se tak v silničním provozu stávají méně viditelní a je tak větší předpoklad, že je někdo přehlédne.

Ideální je nosit reflexní prvky nebo používat oblečení, které je těmito prvky vybaveno a při zhoršené viditelnosti aktivní zdroj světla. Důležité je také používat světlé a pestré oblečení.

Praktické informace k nebezpečným situacím, které Vás mohou na cestách, ať už v roli cyklisty, chodce či motoristy, mohou potkat, naleznete na webu Besipu.

Z důvodu zvýšeného počtu nehod s účastí chodců se policisté v uplynulých měsících věnovali jejich zvýšené kontrole, nyní se policisté zaměří i na kontroly cyklistů.

S jízdním kolem vybaveným všemi potřebnými komponenty se cyklista vyhne komplikacím s policií, ale především bude jezdit bezpečněji.

Policisté připomínají, že cyklista mladší 18 let je povinen mít na hlavě nasazenou a řádně připevněnou cyklistickou přilbu.

29. března 2023

