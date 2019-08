Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě dopravní nehody během soboty

CHEBSKO – Za volant svého vozu usedli pod vlivem alkoholu.

V sobotu kolem osmé hodiny večerní jel 34letý řidič s osobním vozidlem značky Škoda po pozemní komunikaci v Aši na ulici Okružní ve směru k ulici Gustava Geipela. V blízkosti rodinného domu muž zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím automobilem značky Ford, do kterého zezadu narazil. Ukázalo se, že jeho schopnost řídit motorové vozidlo v danou chvíli podstatně snižovala opilost. Provedenou orientační zkouškou bylo řidiči vozidla Škoda naměřena nejvyšší hodnota 2,82 promile alkoholu. Následně se řidič na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Dopravní policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob.

Dalším podnapilým řidičem, který téhož dne o pár hodin později havaroval, byl 45letý řidič osobního automobilu značky Renault. K dopravní kolizi došlo v obci Trstěnice, na pozemní komunikaci ve směru jízdy od křižovatky silnice třetí třídy č. 20171 ke křižovatce se silnicí první třídy č. 21. Při průjezdu mírnou levotočivou zatáčkou, pravděpodobně v důsledku své podnapilosti, nezvládl muž řízení, vyjel s vozidlem na pravou krajnici, kde uvedl následně vozidlo do smyku. Dále přejel do protisměru, kde vyjel s vozidlem mimo pozemní komunikaci a havaroval v silničním příkopu. Při dopravní nehodě došlo k převrácení vozidla na střechu. Policisté u řidiče provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla pozitivní s nejvyšší naměřenou hodnotou 2,25 promile alkoholu. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidiče a spolujezdkyně, kteří byli převezení k lékařskému ošetření s následnou hospitalizací do nemocnice v Chebu.

Způsobená škoda první dopravní nehody je předběžně odhadnuta na částku kolem 40 tisíc korun a u druhé nehody na částku kolem 50 tisíc korun. Obě dopravní nehody jsou nadále v šetření policie.

prap. Eva Valtová

nprap. Bc. Zuzana Týřová

26. 8. 2019

