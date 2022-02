Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvě dopravní nehody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nehody si vyžádaly tři zraněné osoby.



Dopravní nehoda u Lomnice

Ve středu 23. února krátce po půl osmé ráno došlo na pozemní komunikaci z Lomnice směrem do Vintířova k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že jednadvacetiletý řidič jedoucí ve vozidle Volkswagen zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a technickému stavu vozovky. Následně měl s vozidlem dostat smyk, přejet do protisměru a narazit do projíždějícího vozidla značky Volkswagen, které řídila jednapadesátiletá řidička.

Při dopravní nehodě byli zraněni řidiči obou vozidel. Zraněné osoby byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou k ošetření do nemocnice. Z důvodu zranění obou řidičů s nimi nebylo možné provést dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu, proto byl zajištěn odběr krve v nemocnici.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku 90 tisíc korun.

Dopraní nehoda u Podhradí u Aše

K další vážné dopravní nehodě došlo před devátou hodinnou ranní na pozemní komunikaci ve směru od Podhradí do Aše. Devětašedesátiletá řidička vozidla značky Ford u odbočky do Hranic zřejmě nepřizpůsobila rychlost ke stavu a povaze vozovky. S vozidlem měla přejet do protisměru a následně sjet ze stráně, kde se s vozidlem převrátila na střechu.

Řidička se po dopravní nehodě podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Následně byla letecky transportována do nemocnice v Plzni.

Předběžná škoda byla odhadnuta na částku 50 tisíc korun.

Příčiny a okolnosti těchto dopravních nehod jsou v šetření policistů.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

24.2.2022

