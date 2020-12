Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvakrát za den vykopl dveře do bytu

SOKOLOVSKO – Nakonec ho policisté našli spícího v bytě.

Policisté z obvodního oddělení Habartov sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody třicetiletému muži ze Sokolovska.

Ten měl v pátek 4. prosince letošního roku přijít k bytové jednotce své bývalé šestadvacetileté přítelkyně, která v tu dobu zrovna nebyla doma. Muž měl následně vykopnout vstupní dveře, vstoupit do bytu a po chvíli z něho zase odejít. Jeho jednání si všimli sousedé, kteří to šestadvacetileté ženě okamžitě sdělili. Ta poté poškozené vstupní dveře vyměnila za nové. Jenže to nebylo ze strany podezřelého vše. K opět prázdnému bytu se měl vrátit kolem desáté hodiny večerní a své jednání opakovat. Znovu měl totiž vykopnout vstupní dveře a vstoupit dovnitř. Jenže i tentokrát ho viděli sousedé, kteří o tom vyrozuměli šestadvacetiletou ženu, která vše okamžitě oznámila na tísňovou linku policie. Po příjezdu policejní hlídka vstoupila do bytové jednotky, ve které nalezla třicetiletého muže spícího v posteli. Podezřelý se následně podrobil orientačnímu testu na přítomnost alkoholu, který vyšel s pozitivním výsledkem 1,51 promile.

Po provedených úkonech byl třicetiletý muž, který poničením dveří způsobil škodu téměř dva tisíce korun, převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

10. 12. 2020

