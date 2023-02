Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dvakrát v jednom týdnu se podařilo policistům na Tachovsku zachránit lidský život

TACHOVSKO – V prvním případě vynesli ženu z hořícího bytu, ve druhém poskytli první pomoc muži při epileptickém záchvatu.

Jen v rozmezí dvou dnů se policistům na Tachovsku podařilo zachránit dva lidské životy. K první události došlo 14. února 2023. V pozdních večerních hodinách přijali policisté oznámení od 51leté ženy, která uvedla, že se nachází v nějaké místnosti a spolu s ní jsou tam neznámé osoby, které jí chtějí ublížit. Jelikož nebyl znám přesný pobyt oznamovatelky, prohledávaly dvě hlídky policistů z obvodního oddělení Stříbro a Bor nejbližší oblast místa, kde by se žena mohla nacházet. Poté jim operační důstojník upřesnil pobyt ženy, a jelikož se jednalo o obecní budovu, spolupráci nabídl i starosta obce. Do akce byla zapojena také hlídka dopravního inspektorátu, která se dostavila na místo. Starosta policistům sdělil, že v budově je skutečně ubytována žena a odemkl vstupní i chodbové dveře. Policisté ihned ucítili silný zápach kouře a po vstupu do patra budovy uviděli hořící dveře. Jelikož na volání nikdo nereagoval, vykopli dveře do místnosti a i přes nízkou viditelnost a silný kouř nalezli na zemi ležící ženu v bezvědomí. Část přítomných policistů se pomocí hasičského přístroje pokoušela oheň uhasit, ostatní policisté vynesli ženu z hořící místnosti ven a poskytli jí první pomoc. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby si ženu převzal do péče lékař a požár dohasily jednotky hasičského záchranného sboru. Jak se ukázalo, žena se nacházela v místnosti sama a její původní oznámení bylo s největší pravděpodobností ovlivněné zdravotním stavem.

Druhý případ záchrany se udál hned následující den, tedy 15. února 2023. Na policejní stanici v Konstantinových Lázních se dostavil 54 letý muž, který uvedl, že si cestou z obce Kokašice do Konstantinových Lázní všiml stojícího osobního vozidla, ze kterého vypadl muž. Oznamovatel zastavil a ptal se muže, zda potřebuje pomoc. Ten mu odpověděl, že se mu během jízdy udělalo špatně, ale pomoc nepotřebuje a na místo se dostaví jeho syn, kterému již volal. Další pomoc, včetně přivolání lékaře, odmítl. Muž proto z místa odjel, ale celou věc oznámil policii. Na místo vyjel policista, který muže ve vozidle nalezl na udaném místě. Muž uvedl, že se mu udělalo nevolno a proto zastavil. Po krátkém rozhovoru s policistou však dostal křeč, přestal dýchat, komunikovat a ztrácel vědomí. Policista ihned přivolal rychlou záchrannou službu a poskytl muži podle pokynů operátorky tísňové linky první pomoc. Následkem toho začal muž reagovat, ale do několika minut se záchvat zopakoval. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby lékař vyhodnotil, že se jednalo o epileptický záchvat a díky zásahu policisty 54letý muž přežil.



prap. Bc. Iva Vršecká

20. února 2023

