Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Dvakrát v jednom dni porušil institut vykázání z domu

ZLÍNSKO: Skončil ve vazbě.

Ve vazbě skončil koncem uplynulého týdne pětačtyřicetiletý cizinec pobývající dlouhodobě v obci na Zlínsku, protože nerespektoval vykázání z obydlí, které společně obývá se svými rodiči a následující den se hned dvakrát vrátil domů, kde ohrožoval své rodiče a vyhrožoval jim.

Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Zároveň ho kriminalisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, za což mu v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Ve středu policisté muže vykázali na 10 dní ze společně obývaného obydlí, protože po konzumaci alkoholu opakovaně fyzicky napadá své rodiče a vyhrožuje jim. Muž ovšem rozhodnutí o vykázání nerespektoval a hned následující den ráno a poté opět večer přišel do domu a rodiče opět napadal vulgárními výrazy. Policisté muže v obou případech zajistili a převezli do policejní cely. V pátek odpoledne ho obvinili ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby, který soudkyně okresního soudu akceptovala. Policisté muže o víkendu převezli do vazební věznice.

26. března 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem