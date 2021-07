Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dvakrát ukradené kolo

CHOMUTOVSKO - Policisté našli podezřelého i kolo.

Krádež kola objasnili chomutovští policisté pár minut poté, co jim byla oznámena. V úterý odpoledne bylo neznámým pachatelem odcizeno horské jízdní kolo, které žena z Chomutova odstavila ve vestibulu jednoho chomutovského supermarketu a šla si nakoupit. Přivolaní policisté díky osobní znalosti během několika minut znali totožnost podezřelého, kterého vzápětí zadrželi v ulici Školní. Zjistili, že dotyčný měl kolo v hodnotě odhadnuté na 8 tisíc korun sebrat, nasednout na něj a odjet s ním rovnou do zastavárny, kde ho prodal za patnáct stovek. Policisté si tedy pro kolo do zastavárny dojeli a zajistili ho.

Následně lustrací v policejních evidencích zjistili, že toto kolo bylo původně odcizeno již koncem dubna na Žatecku neznámým pachatelem a jeho majitelka krádež řešila přes policii. Žena z Chomutova, která o totéž kolo přišla tento týden, ho prý měla dostat od svého známého. Kdo tedy odcizil kolo na Žatecku, není zatím jasné. Jeho původní majitelka se však díky policistům dočká jeho vrácení.

Jednatřicetiletý muž z Chomutova, který měl kolo odcizit toto úterý v supermarketu, si již převzal sdělení podezření z trestného činu krádeže. Vzhledem k jeho předchozímu odsouzení za jinou krádež mu u soudu hrozí až tříleté vězení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 30. července 2021

