Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dvakrát to zkusili, dvakrát byli vyrušeni

Třinec - navrtání palivových nádrží

Chtěli si zatopit, ale neměli benzín do pily, kterou by si nařezali dřevo. To mělo být důvodem, proč se dva muži z Třince rozhodli získat palivo z nádrží vozidel.

Své role měli rozdělené. Sedmašedesátiletý muž „jednal“, zatímco osmnáctiletý mladík hlídal okolí. V prvním případě si měli v brzkých ranních hodinách vyhlédnout zaparkované vozidlo, kdy starší z mužů pak měl zespod automobilu natlouct samořezný šroub do palivové nádrže. Jakmile začalo palivo vytékat, zjistil, že se jedná o naftu a než stačil díru ucpat, měli být vyrušeni majitelem vozidla a z místa utéci. O několik hodin později si vyhlédli druhé vozidlo, kde měl opět starší muž do palivové nádrže navrtat díru. Znovu však byli vyrušeni majitelkou auta, tentokrát ale neutekli a byli přivolanou policejní hlídkou na místě zadrženi.

Způsobená škoda na obou vozidlech se vyšplhala na bezmála 20 tisíc korun. Třinečtí policisté oběma mužům sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů krádeže ve stádiu pokusu a poškození cizí věci, mladšímu z nich pak formou účastenství. Za uvedené skutky jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

16. listopadu 2022

