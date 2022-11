Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dvakrát ho fyzicky napadl

KARLOVARSKO – Způsobil mu zranění.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže z Nové Role, kterého obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví a výtržnictví.

Obviněný měl mít v neděli 13. listopadu letošního roku krátce po 19. hodině v jednom z restauračních zařízení na Karlovarsku spor s osmatřicetiletým mužem. Po chvíli k němu přistoupil a fyzicky ho napadl. Hlavou ho udeřil do obličeje a poté ho několikrát udeřil kolenem a pěstí do oblasti hlavy.

Po tomto incidentu se oba muži znovu potkali ve středu 23. listopadu krátce po půlnoci před panelovým domem v Nové Roli. Šestadvacetiletý muž měl i v tomto případě osmatřicetiletého muže fyzicky napadnout. Několikrát ho před panelovým domem udeřil pěstí do oblasti hlavy. Poté, co osmatřicetiletý muž upadl na zem, tak obviněný ve svém útoku pokračoval a několikrát ho kopl do různých částí těla.

Po tomto útoku musel osmatřicetiletý muž vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

V případě prokázání viny hrozí šestadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

28. 11. 2022

