Dvakrát banku odmítla

BLANENSKO: Žena z Blanenska poslala podvodníkům skoro dva miliony, ti ji i tak vydírali.

Těžko pochopitelný příběh prožívala v minulých týdnech žena středního věku z Blanenska. Uprostřed prázdnin se rozhodla zúročit své dříve získané prostředky. Kontaktovala na internetu vyhledanou investiční společnost. Spolu s pracovníky firmy se rychle dohodla na spolupráci. Registrovala se v programu a zaplatila vstupní poplatek. Potom už mohla investovat. Jenže po odeslání první několikasettisícové částky zasáhla banka. Odmítla peníze na podvodný účet převést. Stejně tak reagovala i na druhý, byť důrazný pokus poškozené. I v této situaci si podvodní experti investiční společnosti dokázali poradit. Ženě telefonicky poradili, aby si vyřídila úvěr a pozvali ji do Prahy. V hlavním městě poškozená jednala osobně s dvojicí mužů hovořících s přízvukem cizince. Ti jí pomohli s registrací kryptopeněženky a úvodními investicemi. Samozřejmostí byla pozvánka na oběd do luxusní restaurace. Další finanční operace už žena řešila za telefonické pomoci z domova a peníze investovala vklady do bitcoinmatu v Brně. Během měsíční spolupráce převedla na kryptoněny skoro dva milióny korun. To ale podvodníkům nestačilo. Začali ženu vydírat. Údajně jim měla dlužit podobnou částku, kterou investovala. To ji přimělo k příchodu na policii. I tak policistům trvalo několik hodin, než poškozená pochopila, že byla podvedena.

por. Bohumil Malášek, 14. září 2024

