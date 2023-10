Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dvacetiletou ženu z Kamenického Šenova brutálně napadla před diskotékou její vrstevnice

ČESKOLIPSKO - Útočnice rozbila o její obličej půllitr a pak ji zasypala údery pěstí.

Osobní antipatie k 20leté, mimochodem velmi pohledné, ženě z Novoborska, psychicky neunesla její vrstevnice ze stejného regionu a zprávou na sociální síti Facebook jí zakázala vstup na českolipskou diskotéku s výhrůžkou, že jestli se tam objeví, zbije ji. Ukázalo se, že to myslela vážně.

Jakmile ji o následné víkendové noci spatřila přicházet k populární a velmi navštěvované diskotéce na Střelnici v České Lípě, ještě před vchodem do budovy ji zastavila způsobem, jaký by od ženy čekal jen málokdo. Nejprve o její obličej rozbila půllitr, kterým na ni zaútočila, a i když napadená silně krvácela, neměla s ní žádné slitování. Využila toho, že byla po úderu do hlavy otřesená, strhla ji k zemi, sedla si na ni a tloukla jí pěstmi. Většina úderů přitom směřovala na její hlavu a celkem jich bylo nejméně 9. Dalšímu násilí zabránili hosté diskotéky, kteří se před vchodem nacházeli. Někdo pak zavolal sanitu a naše hlídky.

Ačkoliv nám útočnice sdělila své důvody, proč svou známou "musela" zbít až do krve,před trestním stíháním ji to nezachránilo. Na základě svědeckých výpovědí, vyhodnocení záznamů z bezpečnostní kamery, která její brutalitu zachytila, lékařské zprávy zraněné dívky a dalších důkazů, jsme útočnici v tomto týdnu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví. K události došlo 23. července kolem 3. hodiny nad ránem. Oznamovatelce ošetřující lékař musel vystavit několikadenní pracovní neschopnost a také sešít tržnou ránu v obličeji. Podezřelé za to hrozí až tři roky odnětí svobody.

11. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

